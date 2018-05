Lodi | detenuto 22enne fugge dal carcere durante l’ora d’aria

Lodi - detenuto evade durante l'ora d'aria : ricercato/ Ultime notizie : marocchino scavalca il muro e scappa : Lodi, detenuto evade durante l'ora d'aria: ricercato da ieri in tutti i comuni limitrofi. Giovane marocchino arrestato per spaccio ha scavalcato il muro di cinta.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 08:22:00 GMT)