Lo scandalo delle cheerleaders dei Washington Redskins

gqitalia

: RT @gspazianitesta: Lo scandalo delle occupazioni abusive di immobili in Italia. Bisogna parlarne, continuamente. Complimenti a @ilgiorna… - ACoppolino52 : RT @gspazianitesta: Lo scandalo delle occupazioni abusive di immobili in Italia. Bisogna parlarne, continuamente. Complimenti a @ilgiorna… - condominio24 : RT @gspazianitesta: Lo scandalo delle occupazioni abusive di immobili in Italia. Bisogna parlarne, continuamente. Complimenti a @ilgiorna… - ConfediliziaPc : RT @gspazianitesta: Lo scandalo delle occupazioni abusive di immobili in Italia. Bisogna parlarne, continuamente. Complimenti a @ilgiorna… -

(Di lunedì 7 maggio 2018) Lesarebbero state indotte a posare in Senza veli. L’indiscrizione è del New York Times, secondo il quale alledella squadra di Nfl deisarebbero state “richieste”, durante un viaggio in Costa Rica nel 2013, disponibilità di forte imbarazzo come foto senza reggiseno o in bodypainting di fronte a rappresentanti di sponsor e proprietari di tribune. Oltre alle pose, a latere di un servizio per il calendario annuale, 936 ragazze sarebbero state “invitate” ad accompagnare alcuni rappresentanti di sponsor in discoteca alla fine del soggiorno di 14 giorni durante il quale le tifose si erano allenate nella danza e coreografie. A rivelarlo al NYT, alcune di loro in condizione di anonimato: i fatti si sarebbero svolti nel paese centroamericano quando le ragazze tifose sono approdate in un resort di Culebra Bay. Secca ...