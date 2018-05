LIVE Snooker | Finale Higgins-Williams in DIRETTA | Williams avanti 15-13 | Higgins in

LIVE Snooker - Finale Higgins-Williams in DIRETTA : ultima giornata da brividi - si decide il titolo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale dei Mondiali 2018 di Snooker , atto conclusivo al Crucible Theatre di Sheffield, in Gran Bretagna. Dopo le prime due sessioni di ieri, oggi si disputeranno gli ultimi due spezzoni di partita che andranno a determinare il successore di Mark Selby nell’albo d’oro del torneo: attualmente guida Mark Williams, che nel Finale della sessione serale di ieri è riuscito a conquistare tre ...

LIVE Snooker - Finale Mondiali 2018 in DIRETTA : Higgins-Williams 5-7 - inizia la seconda sessione di gioco : OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE integrale della Finale dei Mondiali di Snooker 2018 , accompagnandovi per tutte e quattro le sessioni previste tra oggi e domani. Si comincia oggi, aggiornamenti a ...

LIVE Snooker - Finale Mondiali 2018 in DIRETTA : Higgins-Williams. Risultato e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale dei Mondiali 2018 di Snooker, atto conclusivo al Crucible Theatre di Sheffield, in Gran Bretagna. Saranno John Higgins e Mark Williams ad affrontarsi, in un match tra giocatori esperti che insieme sommano già la bellezza di sei titoli al Mondiale, che domani sera diventeranno addirittura sette. Il favorito sarà Higgins, reduce dalla sconfitta dello scorso anno in Finale contro Mark Selby. Per ...