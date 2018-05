Lirica | sindaco Verona | possibili collaborazioni tra Arena e Scala Milano

meteoweb.eu

(Di lunedì 7 maggio 2018), 7 mag. (AdnKronos) – Visita inper il sovrintendente del Teatro alladiAlexander Pereira che, nel pomeriggio, è stato accompagnato nell’anfiteatro scaligero dalFederico Sboarina e dal sovrintendente della FondazioneCecilia Gasdia. Con loro anche il direttore operativo di FondazioneGianfranco De Cesaris e il vicepresidente vicario del Gruppo Cattolica Assicurazioni Aldo Poli.La visita del Sovrintendente Pereira in, dove attualmente è allestita una scenografia dell’opera Nabucco che rappresenta proprio il Teatro alla, è stata anticipata da un incontro privato in Municipio.‘è un piacere avere ail sovrintendente del Teatro allache, come l’, rappresenta un tempio dellae un’eccellenza mondiale ‘ ha detto ilSboarina -. Questa visita è stata anche ...