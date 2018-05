Lippi | presidente Cina Xi ama il calcio

Lippi - “il presidente della Cina ama il calcio” : Il presidente cinese Xi Jinping “è un amante del calcio, un sognatore. So che ha parlato con Gianni Infantino (presidente Fifa, mdr) di questa sua grande volontà e grande voglia e fiducia nella crescita che ha verso di noi”. Marcello Lippi, ex ct azzurro e ora sulla panchina dei Dragoni rossi, è consapevole delle difficoltà, ma “ce la stiamo mettendo tutta e credo che il primo passo necessario per esaudire i sogni del ...