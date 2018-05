Lippi | Juve sa gestire momenti difficili

DIEGO ARMANDO MARADONA/ Ospite di Maria De FiLippi : parlerà di Juventus-Napoli? (Amici 2018) : DIEGO ARMANDO MARADONA: il Pibe de Oro Ospite di Maria De Filippi ad amici. Dopo Francesco Totti un altro grande numero 10 sbarca su Canale 5, e la data non sembra casuale...(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 16:20:00 GMT)

Juventus : 'Semplicemente unico. Auguri - Mister Lippi!' : Meraviglioso condottiero della Nazionale azzurra protagonista della cavalcata trionfale di Germania 2006! ? Buon 70° compleanno al commissario tecnico Campione del Mondo Marcello #Lippi ! #12aprile #...

Lippi : 'Juve favorita - scudetto al Napoli solo se vince lo scontro diretto' : Marcello Lippi , ex tecnico di Juventus e Napoli tra le altre, è stato intervistato dal Corriere dello Sport: Juve-Napoli: vede favoriti i bianconeri? 'Un pochino, sì. E' il mio pensiero dopo aver messo tutto sulla bilancia: la qualità dei giocatori, la bravura degli allenatori, la capacità di gestire ...

Il consiglio di Lippi : 'Allegri - resta alla Juventus' : Marcello Lippi , ex allenatore della Juventus ed ex ct campione del Mondo, parla al Corriere dello Sport alla vigilia del match fra i bianconeri e il Milan: 'Per lo scudetto la Juve è un poco favorita, saranno decisivi gli scontri diretti'. Su Allegri : 'Lui mi ...

Paulo Dybala/ Juventus - “convocato” da Maria De FiLippi per una sorpresa (C'è posta per te) : Ospite a C'è posta per te da Maria De Filippi, Paulo Dybala svela il suo lato nel sociale: sono numerose le iniziative di beneficenza e solidarietà che lo hanno visto schierato in prima fila(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 09:05:00 GMT)