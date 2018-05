L’integrazione tra Android | iOS e Windows 10 si fa ancora più forte con “Your Phone”

surface-phone

(Di lunedì 7 maggio 2018) Il processo di integrazione tra gli smartphonee iOS con10 è iniziato ormai da diversi mesi e Microsoft sembra volerla migliorare ulteriormente. Durante la conferenza Build 2018, il Colosso statunitense ha annunciato una nuova applicazione denominata “Your Phone” che consentirà agli utenti di accedere istantaneamente ai messaggi di testo, alle foto e alle notifiche dello smartphone direttamente dal PC senza richiedere altre app; l’idea è quella fare in modo che non sia necessario passare da un computer a uno smartphone durante lo studio e la produttività. Comunicato ufficiale This week we’re introducing a set of features and updates across a variety of devices and platforms and a better blending between web and application environments for end users and developers. Last year at Build, you heard us talk about our commitment to meeting our ...