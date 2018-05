L' integrazione? Non ne parliamo | la viviamo | per noi è la normalità

"Sono tempi difficili - il populismo non oscuri l'orizzonte". Tra timori e fiducia Draghi chiede più integrazione : Il populismo non ha trionfato, ma i partiti che esprimono questa dimensione hanno vissuto una fase di "ascesa" e questo "non deve gettare un'ombra sul modo in cui guardiamo al futuro". Mario Draghi interviene al premio Generation euro, a Francoforte, e pur senza citare il caso Orban in Ungheria o le vicende italiane, esprime un concetto chiarissimo: l'Europa ha di fronte sfide sovranazionali "a cui non si può rispondere a livello ...

I dipendenti Pd in cassa integrazione scrivono a Martina : "Ancora non ci hai risposto - la situazione sempre più drammatica" : "Carissimo Martina, non avendo ricevuto alcuna risposta alla nostra richiesta datata 19 marzo per un incontro urgente, ti sollecitiamo pubblicamente una risposta in tempi rapidissimi, vista la drammaticità della situazione delle lavoratrici e dei lavoratori del Partito Democratico in regime di Cigs dall'1 settembre 2017". Si legge nella lettera inviata dai lavoratori Pd al segretario reggente Maurizio Martina."Come già ribadito ...

Bloomberg : l'integrazione con l'UE non guasta i stretti rapporti fra Serbia e Russia - : La Commissione europea ha annunciato che la Serbia entro il 2025 entrerà nell'Unione, ma ad una condizione: Belgrado deve uniformare la sua politica estera a quella degli altri paesi membri dell'UE. ...