Lino Guanciale e le attrici a cui è maggiormente legato | ecco quali sono

Lino Guanciale e il successo di Arrivano I Prof : un divo anche al cinema : L'attore abruzzese Lino Guanciale ha ottenuto nuovi successi che stanno accrescendo l'importanza della sua carriera lavorativa come confermano le sale cinematografiche con la pellicola dal titolo Arrivano I Professori. Bisogna sottolineare che quest'anno il re della fiction non è stato presente sul piccolo schermo in modo rilevante come negli scorsi anni: la seconda stagione della fiction Non Dirlo Al Mio Capo è stata rinviata al mese di ottobre ...

Vanessa Incontrada conferma l’uscita di Non Dirlo al Mio Capo 2 in autunno e su Lino Guanciale : “È una delizia” : Per Vanessa Incontrada è un periodo d'oro. Reduce dal successo di Scomparsa, si prepara a debuttare, di nuovo come protagonista, nella fiction Il Capitano Maria, al via su Rai1 dal 7 maggio per quattro serate imperdibili. L'attrice spagnola ha raccontato in conferenza stampa le sfide nell'interpretare una donna in carriera, vedova e madre di due figli, e il suo conflitto di identità dovendo bilanciare il suo duplice ruolo: “Lei pensa di fare un ...

Ancora foto dal set de L’Allieva 2 - le fantasie di Alice prendono forma : Lino Guanciale versione La Bella e La Bestia : Le fantasie di Alice Allevi prendono vita ne L'Allieva 2. A giudicare dalle ultime foto e dai video giunti dal set, la seconda stagione continuerà a puntare sul lato ingenuo e sognatore della nostra protagonista, che già nella prima stagione ci aveva regalato siparietti fantasy e ai limiti dell'assurdo. Le riprese de L'Allieva 2 sono agli sgoccioli, e stando ad alcune voci che circolano online, dovrebbero concludersi nelle prossime settimane, ...

Arrivano i prof - con Claudio Bisio / Da domani al cinema il film con Rocco Hunt e Lino Guanciale - trama e cast : Da domani al cinema "Arrivano i prof", il film con Claudio Bisio, Lino Guanciale e Rocco Hunt su un liceo tristemente noto per la sua percentuale di bocciature(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 19:13:00 GMT)

Casting per La Porta Rossa 2 a Trieste - la serie con Lino Guanciale cerca comparse : come partecipare alle selezioni : Al via i Casting per La Porta Rossa 2, le cui riprese sono previste nuovamente a Trieste. Per la seconda stagione della serie tv, diretta da Carmine Elia e prodotta da Vela Film, la produzione era già giunta nella città triestina per effettuare dei sopralluoghi, insieme allo scenografo Marco Belluzzi. La vicenda del commissario Leonardo Cagliostro (interpretato da Lino Guanciale) riprenderà da dove lo avevamo lasciato: la moglie Anna (Gabriella ...

Anticipazioni Quelli che il calcio - ospiti 29 aprile : Simona Molinari e Lino Guanciale : Le Anticipazioni di Quelli che il calcio per la puntata di domenica 29 aprile 2018 annunciano come ospiti del programma pomeridiano di Luca e Paolo la cantante Simona Molinari e l’attore Lino Guanciale. Chi altri approderà nello studio della trasmissione di Rai 2? Quali vip, cioè, seguiranno le partite di calcio? Anticipazioni Quelli che il calcio ospiti 29 aprile: l’angolo musicale Domenica 29 aprile 2018 alle ore 13:45 circa, su ...

Arrivano i prof - Lino Guanciale 'Con noi la scuola è un fumetto' - Cinema - Spettacoli : La passionaccia politica mi portava ad andare fuori dalle regole ma la passione mi ha fatto vivere la scuola in modo completo, la sera organizzavamo il cineforum, ci confrontavamo. Sono stato ...

Lino Guanciale sogna di diventare “brutto e cattivo” in attesa di Non dirlo al mio capo 2 e L’Allieva 2 : Ormai i fan lo sanno bene: questa primavera potrebbero dover fare a meno di Lino Gunciale. Al momento la programmazione Rai non prevede la messa in onda di Non dirlo al mio capo 2 (che dovrebbe slittare al prossimo autunno), quella de L'Allieva 2 (le cui riprese si sono tenute proprio nelle scorse settimane) e de La porta Rossa 2 (riprese previste nelle prossime settimane, e allora come consolarsi? La risposta arriva da Domenica In dove, ...

Domenica In – Ventisettesima puntata del 22 aprile 2018 – Lino Guanciale - Alda D’Eusanio tra gli ospiti. : Domenica In, nuova Domenica e nuova puntata, la Ventisettesima, del noto contenitore Domenicale della prima rete di stato che si sta dimostrando un totale insuccesso. Dopo il nero periodo autunnale, la risalita del periodo natalizio aveva fatto ben sperare, ma appena terminate le vacanze natalizie il programma è ripiombato in ascolti molto bassi. E per […] L'articolo Domenica In – Ventisettesima puntata del 22 aprile 2018 – Lino Guanciale, ...

Lino Guanciale sbarca al Talia con la sua Itaca : viaggio sentimentale alla scoperta di sè : Per ricevere tutte le notizie sugli spettacoli, le promozioni e aggiornamenti tempestivi scarica la nostra App gratuita Abruzzodalvivo. BIGLIETTI : Platea ' 20,00 ridotto ' 15,00 / Palchetti I ordine ...

Trailer di Arrivano i Prof con Lino Guanciale : trama - cast e data d’uscita del film di Ivan Silvestrini (video) : Nelle ultime ore, 01 Distribution ha svelato il Trailer di ArrIvano i Prof, il nuovo film diretto da Ivan Silvestrini che vede nel cast anche Lino Guanciale. A dieci anni da Notte Prima degli Esami, il cinema torna sui banchi con questa commedia scolastica, le cui riprese si sono conclude lo scorso giugno. La storia è ambientata nel Liceo Manzoni di Milano, classificato come il peggiore d'Italia. Quando la percentuale di promossi scende al 12%, ...

Al cinema “Arrivano i prof” Ivan Silvestrini - Claudio Bisio - Lino Guanciale e Rocco Hunt : Ivan Silvestrini, Claudio Bisio, Lino Guanciale, Maurizio Nichetti e Rocco Hunt saranno al cinema dal 1° maggio 2018 con il nuovo film “ArrIvano i prof” una irriverente commedia sul mondo della scuola. Mentre (quasi) tutti festeggiano le promozioni all’esame di maturità, al liceo Alessandro Manzoni c’è grande preoccupazione: solo il 12% degli studenti è riuscito a conseguire il diploma. Il Manzoni ha un primato assoluto: è il ...

Fine riprese de L’Allieva 2 a maggio? Nuove foto dal set con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi : Sono ancora in corso le riprese de L'Allieva 2, iniziate lo scorso novembre a Roma. Finora sappiamo davvero poco sulla seconda stagione, se non che la trama si concentrerà soprattutto sui libri di Alessia Gazzola intitolati "Le ossa della principessa" (questo potrebbe essere il titolo del primo episodio?), "Una lunga estate crudele" e "Un po' di follia in primavera". Confermato il cast che ha partecipato alla prima stagione: accanto ai ...

Giorgio Pasotti - Edoardo Leo - Lino Guanciale e Franco Arminio : poesia e teatro ai 'Giovedì Rossettiani' 2018 : Centro Europeo di Studi Rossettiani info.centrorossetti@gmail.com Biglietto singolo evento a teatro: 8 '; Abbonamento 4 spettacoli: 25 '. Acquisto presso Biblioteca Mattioli - C.so de Parma, 2 Vasto ,...