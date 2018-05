ilfattoquotidiano

: Limbadi, “a un mese dall’autobomba nessun intervento. Sia data la scorta alla madre di Matteo Vinci” - fattoquotidiano : Limbadi, “a un mese dall’autobomba nessun intervento. Sia data la scorta alla madre di Matteo Vinci” - zoom24news : Fissata per lunedì prossimo a Vibo una conferenza stampa alla quale prenderà parte anche Rosaria Scarpulla: 'Esporr… -

(Di lunedì 7 maggio 2018) “La mia assistita corre un pericolo imminente di morte”. L’avvocato Giuseppe De Pace rilancia l’appello per Rosaria Scarpulla, lache il 9 aprile scorso ha visto saltare in aria con un’autobomba suo figlio Matteo Vinci. Un attentato in cui è rimasto gravemente ferito anche il marito della donna, Francesco Vinci, che da unè ancora ricoverato al centro grandi ustioni di Palermo. Scarpulla era seduta al fianco del suo avvocato che, dsala conferenze della Confcommercio di Vibo Valentia, ha puntato il dito contro le istituzioni, accusandole di averla abbandonata. “Non hanno compreso la gravità di quanto accaduto a”. De Pace, ancora una volta, ha ricostruito le intimidazioni, le aggressioni e le angherie subite dfamiglia Vinci: “Nel 2014 c’è stata la prima spedizione punitiva, poi l’incendio di un capannone, la muratura delle finestre ...