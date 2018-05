Libano al voto per le elezioni parlamentari | le prime da nove anni

Libano e Tunisia al voto. Gentiloni : democrazie strategiche - : In territorio libanese si vota per le prime elezioni parlamentari da nove anni a questa parte, tra strette misure di sicurezza. Mentre in Tunisia urne aperte per le prime comunali post rivoluzione

Libano - al voto per rinnovo Parlamento : 6.44 Libano al voto per le prime elezioni parlamentari da 9 anni a questa parte. Le elezioni si svolgono fra strette misure di sicurezza con agenti e militari a presidiare ogni seggio. I 3,7 milioni di elettori dovranno scegliere tra la coalizione filo-occidentale del primo ministro Saad Hariri e quella filoiraniana degli Hezbollah. I primi risultati sono attesi subito dopo la chiusura dei seggi,alle 7 di stasera ora locale. Oggi si vota ...

Libano al voto per non fare la fine della Siria : Un voto per allontanare lo "spettro" Siriano. E per cercare di mantenere in vita un modello politico-istituzionale più unico che raro nel dissestato quadrante mediorientale. Il LIbano domani torna a votare per le legislative dopo nove anni di pausa: per due volte il Parlamento si era prolungato il mandato. Il ritardo - annota Ugo Tramballi, tra i più seri ed equilibrati conoscitori della realtà mediorientale. "ha due cause: ...