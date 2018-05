Lessico Famigliare - parole e psicanalisi su Rai 3 con Massimo Recalcati : prima puntata in diretta : prosegui la lettura Lessico Famigliare , parole e psicanalisi su Rai 3 con Massimo Recalcati : prima puntata in diretta pubblicato su TVBlog.it 07 maggio 2018 09:30.

Lessico Famigliare con Massimo Recalcati su Rai 3 : Arriva su Rai 3 Lessico Famigliare , un nuovo programma in quattro puntate condotto dallo scrittore e psicanalista Massimo Recalcati Tempo di grandi novità su Rai 3. Dopo la chiusura anticipata di “Cyrano – L’amore non fa miracoli“, la terza rete di Stato diretta da Stefano Coletta continua a variegate l’offerta televisiva con una serie di programmi davvero interessanti. Tra le novità, c’è anche “ Lessico ...

Rai 3 - palinsesti primavera 2018 : debuttano Lessico Famigliare e Antonio Albanese. Un Giorno in Pretura in prima serata : Antonio Albanese Il palinsesto primaverile di Rai3 conserva il proprio impianto generale soprattutto nel daytime, ma prevede ovviamente anche nuovi programmi, concentrati in particolare nella prima e nella seconda serata. Tornano ad esempio Sono Innocente con Alberto Matano ed M di Michele Santoro, mentre debuttano Lessico Famigliare e in access I Topi di Antonio Albanese. Il pomeriggio, dall’1 al 22 aprile, spazio alle gare di ...