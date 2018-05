L' enigma dell' occupazione | perché i salari non salgono?

Giornata mondiale autismo 2018 - l'enigma della malattia sociale : A dieci anni dall'istituzione volutadall'Oms della Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo , il 2 aprile di ogni anno, , il cammino verso l'uguaglianza e la pari opportunità per le persone ...

L’enigma della Sfinge e la sua controversa datazione : L’enigma della Sfinge e la sua controversa datazione Scolpita sul luogo nella pietra calcarea, la Sfinge della Piana di Giza è una tra le più grandi statue al mondo. L’enigmatica statua leonina è oggetto di accesi dibattiti nella comunità scientifica, la quale non riesce ancora a trovare un parere univoco sulla sua datazione. La Sfinge è una figura mitologica raffigurata come un mostro con il corpo ...

Il mistero dello scheletro 'alieno' : svelato l'enigma Video : svelato il #mistero del piccolo #scheletro di Atacama: non appartiene ad un essere ‘#alieno’, come a molti piaceva supporre, ma al feto umano di una bambina. L’enigma è stato risolto grazie all’analisi del DNA che ha permesso di identificare i minuscoli resti, 15 centimetri circa, come appartenenti ad un feto umano [Video] di sesso femminile di circa quarant’anni fa, affetto da una serie di anomalie genetiche. I risultati delle analisi, compiute ...

enigma della Sfinge : storia e soluzione : Enigma della Sfinge, noto forse a chi è alle prese con versioni di greco e latino o lo è stato in passato. E’ un episodio deliziosamente scientifico, oltre che storico e letterario, perché è un Enigma che va a sfidare la logica, attiva il cervello e ci fa ragionare. Vediamo di che si tratta. (altro…) The post Enigma della Sfinge: storia e soluzione appeared first on Idee Green.

ROMINA POWER E AL BANO CARRISI NONNI?/ Pancino sospetto per Cristel : il messaggio enigmatico della donna : ROMINA POWER e Al BANO CARRISI presto NONNI? Cristel CARRISI fotografata con Pancino sospetto. La cantante americana mostra il messaggio shock di Loredana Lecciso.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 13:06:00 GMT)