Lega A | Malagò | “fatto un miracolo”

Malagò - in Lega A fatto un miracolo : Dicendosi ottimista sul fatto che l'assemblea del 22 maggio sarà "elettiva" in quanto essendo la terza convocazione "basterà la maggioranza semplice", il numero uno dello sport italiano ha auspicato "...

Malagò : “proroga commissario Lega A? Mi auguro di no” : “Una proroga al commissariamento della Lega A? Mi auguro che il mio sia un discorso a tempo, spero che questa ipotesi non ci sia. E’ giusto che Micciché inizi il suo lavoro”. Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente del Coni nonché commissario della Lega A, a margine della Giunta odierna al Foro Italico. “Come sapete lunedì c’è questa assemblea, vediamo come si evolve la questione dei diritti tv: se non ci fosse ...

Malagò : “sbagliato Legare peso elettorale a rischio Calciopoli” : “Il mondo arbitrale ha delle istanze e fa delle richieste, come fanno tutti. Richieste giuste e legittime che verranno prese in considerazione da chi di competenza, ma non si può dire di condizionare il peso elettorale del 2% in Federcalcio con il rischio di una eventuale nuova calciopoli”. Lo ha detto Giovanni Malagò al termine dell’assemblea di Lega Serie A, replicando al presidente dell’Associazione Italiana Arbitri ...

Lega A. Malagò - 7/5 auspico governance : MILANO, 19 APR - "Mi auguro di riuscire a completare la governance il 7 maggio e di completare il mio lavoro, anche perché c'è il rischio che dopo la sentenza del 4 maggio sui diritti tv la Lega non ...

Malagò al Seminario sul contrasto alla corruzione nello sport - 'lotta all'ilLegalità è fondamentale' : Un terzo focus è stato riservato allo sviluppo di standard d'integrità nel mondo italiano dello sport e si rivolge in particolare alle Federazioni sportive nazionali. Luca Trifone, Consigliere Affari ...

Calcio - Giovanni Malagò : “L’elezione di Gaetano Miccichè in Lega è regolare. Vogliono destabilizzare il sistema” : “L’elezione di Miccichè si è svolta regolarmente. C’è qualcuno che si diverse a lanciare sassi per destabilizzare il sistema“. Con queste parole Giovanni Malagò ha commentato le presunte irregolarità formali nell’elezione di Gaetano Miccichè a presidente della Lega Serie A. “Non ho capito di cosa stiamo parlando. Non lo comprendo e non lo capisco, quindi mi è difficile dare un giudizio“, ha dichiarato il ...

Malagò : “con governance Lega fine commissario” : “Se nell’assemblea del 7 maggio si sarà completo l’iter dell’approvazione di tutta la governance della lega Serie A, io completerò il mio mandato da commissario con i subcommissari Corradi e Nicoletti”. Lo ha annunciato il presidente del Coni e commissario straordinario della lega di A, Giovanni Malagò, al termine dell’assemblea di lega svolta oggi al Coni. “In caso contrario- ha aggiunto Malagò in ...

Malagò : 'Con Governance Lega Serie A ci sarà la fine del commissariamento' : "Se nell'assemblea del 7 maggio si sarà completo l'iter dell'approvazione di tutta la Governance della Lega Serie A, io completerò il mio mandato da commissario con i subcommissari Corradi e Nicoletti"...

Un’idea da Malagò - Stefano Domenicali come Ad della Lega di A : Giovanni Malagò starebbe pensando di proporre l'incarico al presidente di Lamborghini, che potrebbe trovare il voto favorevole dei club di Serie A. L'articolo Un’idea da Malagò, Stefano Domenicali come Ad della Lega di A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.