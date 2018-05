Diritti tv : Lega A - lettera di diffida a Mediapro : La Lega di Serie A ha deliberato di inviare a Mediapro una lettera di diffida affinché rispetti entro 15 giorni l’impegno assunto ad onorare la fideiussione per oltre un miliardo per l’assegnazione dei Diritti tv. Il commissario Giovannni Malagò, dopo l’assemblea, aveva dichiarato che è stata fissata per il 22 maggio, appunto tra due settimane, una prossima riunione dei club a Milano per adottare provvedimenti in caso di ...