Le PR spaziali di Elon Musk

Elon Musk : Viaggi spaziali per salvare umanità da Terza Guerra Mondiale : Perché colonizzare lo spazio? È una domanda che si fanno in molti a fronte delle grandi difficoltà da superare per costruire colonie sulla Luna e Marte. Elon Musk ha dato la sua risposta alla domanda formulatagli nel corso della conferenza SXSW per l’innovazione: “Se scoppia una Terza Guerra Mondiale vogliamo assicurarci vi sia da qualche parte sufficiente seme di civilizzazione umana per recuperarla”. Il fondatore di SpaceX ...