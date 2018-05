Le Folli Follie di quella che potrebbe diventare la Parmalat greca

L'ISOLA DEI CANI/ Il film "magnetico" sulle Follie del nostro tempo : Con L'ISOLA dei CANI, Wes Anderson torna alla stop motion dopo l'acclamato Fantastic Mr. Fox e nei cinema dopo quattro anni da Grand Hotel Budapest. ROBERTO BERNOCCHI(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 06:11:00 GMT)LORO 1/ Berlusconi non c’è (per un’ora), ma il “messaggio” di Sorrentino è un altro, di C. BalsamoTHE HAPPY PRINCE/ La luce nel film che non fa sconti a Oscar Wilde, di L. Devescovi

SPILLO UE/ Le Follie pronte a scassare l'Europa : Si comincia a parlare di Bilancio Ue ed emergono divisioni. La Germania non ha poi cambiato registro riguardo le sue politiche economiche. GIULIO SAPELLI(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 06:02:00 GMT)INCHIESTA PIL/ Italia, altri quattro anni per tornare ai livelli del 2008, di U. ArrigoPACE TRA LE COREE/ La mossa contro la Cina che avvantaggia la Russia, di G. Sapelli

Renzi - referendum euro? Follie di Grillo : ANSA, - ROMA, 4 MAG - "Oggi Grillo torna al referendum sull'euro. Da quando ha capito che non andranno a Palazzo Chigi ha ripreso con insulti e Follie. Sono orgoglioso di aver contribuito, con tanti ...

Salvini : “No alle euroFollie". UE : "Crescita a rischio" : La Commissione UE ha confermato le stime di crescita per l’Italia, ma avverte che questa lunga fase di incertezza politica potrebbe portare a un rallentamento della crescita. Se la situazione non si risolve, potrebbero esserci effetti negativi sul mercato e sulla ripresa economica del Paese.Si stima che, dopo l’accelerazione che c’è stata nel 2017, la nostra economia continuerà a salire dell’1,5%, sostenuta soprattutto dalla domanda interna, ...

Crozza-Fuffas e le Follie del Salone del mobile di Milano : “Fuorisalone? Al terzo cocktail si comprano anche i tavoli storti” : In occasione del Salone del mobile in corso a Milano non poteva mancare sul palco di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul Nove- il celebre architetto e designer Fuffas che ha commentato le installazioni folli che hanno invaso la città in questi giorni. Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo Crozza-Fuffas e le follie del Salone del mobile di Milano: “FuoriSalone? Al terzo cocktail ...

Juve - il retroscena sulla sberla di Crotone : la fuga di Buffon e le Follie di Benatia - adesso la capolista è nervosa e ha paura : Grande tensione in casa Juventus dopo la sberla di Crotone: un pareggio clamoroso, nel momento decisivo del campionato contro la squadra più povera della serie A. Il valore dell’organico della Juventus è stimato in 620 milioni di euro, di gran lunga il più alto d’Italia (il Napoli secondo è fermo a 430 milioni) e all’altezza delle big europee, quello del Crotone è di appena 36 milioni, inferiore persino al Benevento. Ma il ...

Serie A - ecco le Follie dei club per i procuratori - 138 milioni di euro di spesa nel 2017 : Juventus in testa - cala l’Inter : La Figc ha reso noti i dati relativi alla Serie A in merito alla spesa, squadra per squadra, per quanto concerne i procuratori. Gli agenti dei calciatori, si sa, hanno in pugno il calcio, con la loro gestione dei cartellini che spesso finisce nell’occhio del ciclone. Una spesa enorme quella dei club di Serie A per i soli procuratori, ben 138 milioni di euro nel solo anno 2017. Tale numero è però in calo, dato che nel 2016 la spesa fu addirittura ...

Follie da shopping. Una notte in fila da Luisa per le Nike / FOTO : Firenze, 15 aprile 2018 - Fanno camp out per una o due notti, ma anche di più. Ragazzini, ragazzi e uomini, dai dieci ai quarant'anni. Qualcuno, fra i più piccoli, ha anche tentato la fuga da casa, ...