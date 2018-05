Lazio | Nani via | c' è un indizio

Pd - dalla direzione sì unanime alla re Lazio ne Martina : “Con M5s capitolo chiuso - basta odi” : Pd, d alla direzione sì unanime alla relazione Martina : “Con M5s capitolo chiuso , basta odi” Quella che doveva essere una resa dei conti tra i Dem si è trasformato in un patto di fiducia tra Martina e Renzi. Le parole del segretario reggente sul no a centrodestra e M5s sono piaciute ai renziani. Unanimità sulla relazione […]

Direzione PD - approvata all'unanimità la re Lazio ne di Maurizio Martina : 20.00 - La Direzione del Partito Democratico si è chiusa senza ritardi con l'approvazione all'unanimità della relazione del segretario reggente Maurizio Martina , come chiesto in apertura di questo incontro. Tutti d'accordo, anche i fedelissimi di Matteo Renzi, a concedere al segretario reggente pieni poteri al suo mandato fino alla prossima Assemblea del partito.La Direzione Nazionale del Partito Democratico ha approvato all'unanimità la ...

Pd : direzione approva all'unanimità la reLazione di Martina : Non esiste nessuna resa, si fa politica, si cerca di definire un quadro, di ascoltarci e l'ascolto di oggi possa consentire al Pd di trovare il suo percorso in questa fase'. In vista delle nuove ...