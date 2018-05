Lazio | anche Luis Alberto va ko | muscoli troppo fragili per la volata

“Ridotto così!”. Claudio Rubicondi - la riveLazione su Rossano. Un doloroso dramma famigliare che nessuno poteva neanche lontanamente immaginare. Al centro della storia - ancora lei - Ivana l’ex signora Trump : nessuno se lo aspettava. E di sicuro le parole di Claudio Rubicondi faranno discutere non poco. Papà di Rossano, ex concorrente dell’Isola dei Famosi conosciuto per il suo legame con Ivana Trump, ha parlato del figlio e un velo di tristezza è sceso sul suo viso. Al di là dei convenevoli, dei sorrisi di circostanza e delle frasi sviolinate sui giornali patinati la situazione famigliare sarebbe a dir poco disastrosaRossano non si parla con ...

Il Movimento 5 Stelle perde (anche) Nettuno : sindaco sfiduciato - si apre il caso Lazio : Tredici consiglieri comunali hanno sfiduciato il sindaco di Nettuno con una firma dal notaio. Tra loro, anche quattro esponenti della maggioranza. L'esperienza amministrativa del Movimento 5 Stelle guidata da Angelo...

Stati Uniti - consumi accelerano a marzo ma cresce anche l'infLazione : accelerano i consumi delle famiglie americane , risultando in linea con le aspettative, ma anche l'inflaizone allunga, spingendosi molto vicina al target del 2% fissato dalla Fed. Secondo il Bureau of ...

La Lazio vince anche senza Immobile : 1-0 al Toro e +4 sull'Inter - decide Milinkovic : tra poco il report completo... Cronaca Grande partenza della Lazio che sfiora subito il gol con Murgia, ma il giovane centrocampista dei biancocelesti viene chiuso da Sirigu dopo il tocco smarcante di Luis Alberto. Il Torino deve ...

Infortunio Immobile / Campionato finito per l'attaccante della Lazio? A rischio anche la classifica marcatori : Infortunio Immobile, Campionato finito per l'attaccante della Lazio? Brutte sensazioni per il centravanti che ora rischia di perdere il titolo di capocannoniere con Icardi sotto a -2.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 21:17:00 GMT)

Lazio - Inzaghi recupera anche Lukaku : Buone notizie per il tecnico biancoceleste che ritrova in gruppo il belga. L'unico assente sarà Marco Parolo

Lazio " Assistenza pediatrica nei week end e nei festivi anche negli ambulatori provinciali : Lazio 27 APR Nicola Zingaretti l'ha definita una rivoluzione nel mondo del' Assistenza : i cittadini del Lazio, infatti, potranno avvalersi dell'aiuto dei pediatri anche nel weekend e nei giorni Fonte: Teleuniverso Articolo originale

Napolitano - medici : “Il miglioramento è costante. Questa mattina ha fatto anche coLazione” : “Il miglioramento clinico del presidente Emerito Giorgio Napolitano è costante: ha trascorso una notte tranquilla e Questa mattina per la prima volta ha effettuato una piccola prima colazione”. Lo ha affermato il professore Francesco Musumeci, che ha operato il presidente. Il “suo stato neurologico è integro ed è in buona relazione con l’ambiente”, ha aggiunto, a 36 ore dall’intervento L'articolo ...

Terremoto - forte scossa in Molise : persone in lacrime - fuga dalle case. Il sisma avvertito anche nel Lazio Gli esperti : "Attenti - arriveranno le repliche" : Torna la paura. forte scossa di Terremoto in Molise, a Termoli e su tutta la costa. Testimoni a San Giacomo degli Schiavoni sono in lacrime e sono tutti scappati di casa. La scossa è stata...

Terremoto - forte scossa in Molise : persone in lacrime - fuga dalle case. Il sisma avvertito anche nel Lazio : Torna la paura. Fortissima scossa di Terremoto in Molise, a Termoli e su tutta la costa. Testimoni a San Giacomo degli Schiavoni sono in lacrime e sono tutti scappati di casa. La scossa è...

Serie A Fiorentina - Antognoni : «La Lazio si lamenta? Anche noi» : FIRENZE - ''Peccato per la sconfitta di ieri, c'è rammarico per gli episodi accaduti, la Lazio si lamenta ma questo vale Anche per noi'' . Così Giancarlo Antognoni intervenendo questa sera al 'Salotto ...

Fiorentina-Lazio - espulso anche Inzaghi : ANSA, - ROMA, 18 APR - anche il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha dovuto lasciare il campo di gioco durante Fiorentina-Lazio, dopo il portiere viola Sportiello e il suo difensore Murgia. L'...

God of War : Kratos e Atreus protagonisti anche nel derby Lazio-Roma : Come probabilmente saprete, ieri sera Lazio e Roma si sono affrontate nel derby capitolino e, sugli spalti dello Stadio Olimpico, sono stati avvistati due spettatori illustri e piuttosto conosciuti dai giocatori.Stiamo parlando dei due protagonisti del prossimo attesissimo God of War, Kratos e Atreus. I due personaggi, riconosciuti da molti dei presenti, hanno suscitato molta curiosità e scatenato l'inevitabile caccia al selfie. Come segnalano i ...

Europa League : Salisburgo-Lazio in diretta su Sky - ma anche su tv8 in diretta gol : Così il calcio sarà protagonista su Tv8, visibile anche in streaming sul sito ufficiale dell'emittente: alle 21 diretta Gol Europa League con particolare attenzione a Salisburgo-Lazio. La squadra di ...