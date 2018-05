Lavoro | quello femminile tra più bassi in Ue | ma in continua crescita 2

Lavoro : quello femminile tra più bassi in Ue - ma in continua crescita : Milano, 7 mag. (AdnKronos) - In Italia il tasso di attività femminile è pari al 55,9%, tra i più bassi in Europa. Eppure, secondo stime della Banca d'Italia, un aumento del tasso di partecipazione femminile al 60% comporterebbe, quasi meccanicamente, un aumento del Pil fino al 7%. E' quanto emerge d

Lavoro - Cgia : in calo quello occasionale : 12.31 Sono 592.000 gli addetti che nel 2017 hanno svolto un'attività lavorativa nel nostro Paese per meno di 10 ore a settimana. Di questi, 389.000 hanno prestato servizio come dipendenti e gli altri 203.000 come lavoratori autonomi. Dal 2014 il numero di questi lavoratori è in lieve calo sia a seguito della ripresa occupazionale sia per la riforma dei voucher del 2017,che ha "aumentato" il ricorso al Lavoro irregolare.I numeri sono ...

Lavoro : cresce quello precario. Più di 9 milioni di italiani a rischio povertà : Una crescita dell'area di difficoltà che rappresenta un'ulteriore spia della grave situazione in cui versa l'economia italiana, nonostante alcuni segnali di miglioramento: soprattutto le forme meno ...

“Era solo un dente cariato”. Invece sta per morire. A 23 anni la sua vita è perfetta : un Lavoro fantastico e un matrimonio da organizzare. Poi quel dolorino incessante. Così decide di andare dal dentista - ma quello che scopre è allucinante : Chi ne soffre lo descrive come uno dei dolo più grandi che si possano provare. Il mal di denti è una vera e propria tortura. Lauren Neilly è una ragazza di 23 anni irlandese e da qualche settimana aveva proprio un dolore incessante alla bocca. Stava Così male che non riusciva neanche ad andare a lavoro presso la banca Barclay dove era impiegata da appena 10 mesi. Poi c’era anche quell’altra stranezza. Un taglietto sul dito che ...

“Un dolore terribile”. Gerry Scotti in lacrime. Nel bel mezzo della diretta il conduttore non tiene il pianto e sbotta. Quello che è accaduto lo ha distrutto : “Spero di avere la forza e la salute per fare ancora questo Lavoro per tanti anni” : Gerry Scotti per la prima volta è ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live. L’occasione è la partenza del game show The Wall, in prima serata, e proprio Carmelita sarà ospite d’eccezione. Gerry parla del figlio Edoardo, dei suoi esordi e della scomparsa dell’amico e fratello Fabrizio Frizzi con un ricordo che ha suscitato moltissima commozione. “Era il vero gentiluomo della televisione. Entrambi conserviamo i suoi messaggi. Nelle ...

San Giuseppe - vescovo Palumbo : 'Occorre riappropriarsi del Lavoro - quello autentico' : ... cuore, persona umana, riportando anche nei trattati internazionali il vero Umanesimo che fa parte della nostra cultura italiana in particolare, la scienza dell'uomo, difendendo la dignità della ...

Lavoro : Flashmob di Openjobmetis contro quello ‘nero’ sabato a Milano : Milano, 19 mar. (AdnKronos) – Flashmob di Openjobmetis sabato a Milano per sensibilizzare l’opinione pubblica sul Lavoro nero. In programma alle 16 in piazza Gae Aulenti, ‘Il Lavoro nero non ha un buon sapore’ sarà la prima di una lunga serie di iniziative per promuovere e proporre al pubblico la sua app, Shakejob. La piattaforma per il settore della ristorazione lanciata da Openjobmetis “offre ai gestori una ...

Lavoro - tasso disoccupazione in aumento a gennaio. Scende quello giovanile : Teleborsa, - Sale il tasso di disoccupazione in Italia . A gennaio, il dato si è attestato all'11,1% dal 10,9% di dicembre mentre quello giovanile Scende al 31,5% , -1,2 punti percentuali, . Lo ...