Lavoro | Eni e Gruppo FS siglano intesa per elevare standard sicurezza negli appalti

Lavoro : Eni e Fs collaborano per eccellenza in sicurezza : Le persone del SCC, dopo un lungo iter formativo in aula e di training in campo, operano presso tutti i siti Eni in Italia e nel mondo in sostituzione di consulenti e tecnici di società terze che ...

Lavoro : Eni e Fs collaborano per eccellenza in sicurezza - 2 - : AdnKronos, Le best practices, in base all'intesa siglata oggi nella Bioraffineria Eni di Venezia il cui cantiere per la riconversione e costruzione degli impianti ha registrato zero infortuni a fronte ...

Lavoro : Eni e Fs collaborano per eccellenza in sicurezza : Roma, 7 mag. , AdnKronos, Condividere esperienze, best practices e conoscenze in materia di sicurezza sul Lavoro, promuovendo ancor di più comportamenti virtuosi, responsabili e sicuri dei propri ...

Lavoro : Eni e Fs collaborano per eccellenza in sicurezza : Roma, 7 mag. (AdnKronos) – Condividere esperienze, best practices e conoscenze in materia di sicurezza sul Lavoro, promuovendo ancor di più comportamenti virtuosi, responsabili e sicuri dei propri dipendenti, in tutti gli ambienti professionali e industriali, coinvolgendo anche il personale delle ditte appaltatrici. Questi gli obiettivi del Memorandum di intesa siglato oggi a Venezia da Eni e FS Italiane, due delle più grandi realtà ...

Lavoro : Eni e Fs collaborano per eccellenza in sicurezza (2) : (AdnKronos) – Le best practices, in base all’intesa siglata oggi nella Bioraffineria Eni di Venezia – il cui cantiere per la riconversione e costruzione degli impianti ha registrato zero infortuni a fronte di oltre un milione 400 mila ore di Lavoro ‘ saranno oggetto di studio e di possibile adozione da parte di FS Italiane. Il Gruppo FS Italiane ha raggiunto importanti risultati nella tutela della sicurezza sul Lavoro e ...

SENIGALLIA - FATIMA SY PERDE IL Lavoro PERCHÈ NERA/ Opera Pia : “il razzismo non c’entra nulla” : "Non ci piaci, sei NERA!": FATIMA licenziata da casa di riposo. Operatrice senegalese in prova PERDE il LAVORO, imprenditore fiorentino si fa avanti, la proposta.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 19:00:00 GMT)

Senigallia : licenziata perché nera - Fatima riceve offerta di Lavoro da imprenditore di Firenze : Ha un lieto fine la vicenda di Fatima Sy , la senegalese che ieri ha denunciato di non essere stata confermata nel posto di lavoro in una casa di riposo a Senigallia , Ancona, perché nera: un ...

Senigallia - donna senegalese non ottiene Lavoro in casa di riposo. Gli anziani si lamentavano : “Sei nera - non ci piaci” : All’inizio andava tutto bene. Ma, dopo i primi giorni di prova, i responsabili della Cooperativa progetto solidarietà che si occupano delle attività di pulizia della casa di riposo si sono rifiutati di farle un contratto. Perché? Alcuni ospiti della struttura si sono lamentati del colore della sua pelle. “Non ci piaci, sei nera”, si è sentita dire Fatima Sy, 40enne di origini senegalesi, stando a quanto ha raccontato ...

Senigallia - non assunta perché nera : perde Lavoro in casa di riposo : Senigallia, non assunta perché nera: perde lavoro in casa di riposo Un'aspirante operatrice socio sanitaria di origine senegalese non ha avuto il contratto dopo gli insulti e le battute razziste di alcuni anziani: "Non ci piaci sei nera". Il direttore dell'Opera Pia: "Noi non discriminiamo". Alla donna è stato ...

Senigallia - non assunta perché nera : perde Lavoro in casa di riposo - : Un'aspirante operatrice socio sanitaria di origine senegalese non ha avuto il contratto dopo gli insulti e le battute razziste di alcuni anziani: "Non ci piaci sei nera". Il direttore dell'Opera Pia: "...

Senigallia. “Non ci piace perché è nera” - donna 40enne perde il Lavoro in casa di riposo : È accaduto nella casa di riposo Opera Pia Mastai Ferretti in provincia di Ancona. Dopo le lamentale degli anziani, la decisione della Cooperativa di trasferire la donna 40enne, che aveva sempre svolto in maniera irreprensibile il proprio lavoro, in una altra struttura.Continua a leggere

"Non ci piaci - sei nera" : in una casa di riposo di Senigallia un'operatrice socio sanitaria ha perso il Lavoro per il colore della pelle : Derisa per il colore della pelle e destinataria di frasi a sfondo razzista ("non ci piaci, sei nera") da parte di alcuni ospiti della casa di riposo Opera Pia Mastai Ferretti di Senigallia. E' accaduto, come anticipato oggi dal Corriere Adriatico, a un'aspirante operatrice socio sanitaria presso la casa di riposo che si è vista sfuggire la stipula del contratto di lavoro perché alcuni anziani si sarebbero lamentati del colore della ...

Lavoro e Beni Comuni ricorda il primo maggio : Convinti che l'emancipazione dei lavoratori potrà attuarsi unicamente ad opera di loro stessi, allo stesso modo soltanto la partecipazione diretta ed attiva alla vita politica e sociale condurrà i ...

Eni cerca laureati e diplomati : tutte le offerte di Lavoro : Eni assume: l'azienda che opera nel settore energetico è alla ricerca di laureati e diplomati per ricoprire alcune posizioni in diverse sedi, soprattutto quelle di Roma e Milano. L'...