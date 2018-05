“L’avete lasciato morire” Rabbia in ospedale | a soli 8 anni | si presenta con dei sintomi

caffeinamagazine

(Di lunedì 7 maggio 2018) Una morte drammatica che fa gridare die dolore, la scomparsa di un bambino avvenuta ae che poteva essere evitata con un semplice esame del sangue che però non è mai stato effettuato, come rivelato dalle indagini che sono state svolte successivamente. Al ragazzo, che si era recato inper i forti dolori, era stato diagnosticato soltanto un po’ di mal di stomaco accompagnato da tonsillite. E invece Callum Cartlidge, al quale era stato soltanto prescritto un antibiotico, è morto nel giro di poche ore, colpito da un arresto cardiaco dopo essere stato dimesso troppo frettolosamente. Come raccontato dalla testata inglese Metro, che ha ricostruito la vicenda, quello che i medici non avevano scoperto è che il ragazzino soffriva della malattia di Addison, un disturbo cronico del sistema endocrino che va trattato con la massima urgenza e che poteva essere ...