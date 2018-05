Lautaro Martinez | ' Non penso al futuro Ho una responsabilità grande verso il Racing'

Calciomercato Inter - allarme Lautaro Martinez : ecco cosa è successo : Calciomercato Inter – L’Inter è concentrato sul finale di stagione con l’intenzione di conquistare la qualificazione in Champions League, ultime partite positive per la squadra di Spalletti. Si pensa anche al mercato, chiusa la trattativa per Lautaro Martinez ma nelle ultime ore allarme. Secondo quanto riporta DobleAmarilla, portale argentino, l’attaccante rischia di rimanere fuori dal Mondiale per problemi fisici, ...

Inter - Lautaro Martinez : il 'giallo' della firma con l'Atletico Madrid Video : La vicenda del passaggio di Lautaro Martinez all'#Inter si tinge di giallo, ma è un giallo sbiadito. In realta', sebbene l'episodio che ha sollevato più di una polemica in Spagna corrisponda al vero, non condizionera' nella maniera più assoluta il trasferimento del giovane attaccante argentino a Milano [Video], ormai definito. In pratica, secondo quando riportato da Marca, principale quotidiano sportivo spagnolo, nel dicembre dell'anno scorso ...

Inter - Zanetti : «Icardi e Lautaro Martinez? Li vedo bene insieme» : Questo il primo argomento su cui si è espresso il vice presidente nerazzurro, Javier Zanetti, nell'Intervista rilasciata a Premium Sport: "Rimane sempre un'opera bellissima. È stato fatto un atto ...

Inter - Zanetti : «Lautaro Martinez e Icardi possono giocare insieme» : ROMA - Javier Zanetti , ex capitano dell' Inter e attuale vice presidente della società nerazzurra ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport. Il primo pensiero è andato al murales realizzato per i 110 anni del club, imbrattato ieri: "Rimane sempre un'opera bellissima. È stato fatto un atto vandalico da parte di persone che non sono ...

Inter - Lautaro Martinez : c'è l'annuncio - prezzo e clausola Video : L'argentino #Lautaro Martinez è un calciatore dell'#Inter. Dall'Argentina arriva la conferma ufficiale da parte del presidente del Racing de Avellaneda, il club dell'attaccante sudamericano. Il Racing avrebbe voluto trattenere il campioncino, fa sapere il massimo dirigente, ha più volte parlato con l'agente, ma Martinez voleva una nuova sfida in Europa. Victor Blanco è anzi felice che non si sia concretizzato l'affare con l'Atletico Madrid, che ...

Lautaro Martinez all’Inter : al Racing andranno 22 milioni+bonus - clausola da 111 : Lautaro Martinez all’Inter: al Racing andranno 22 milioni+bonus, clausola da 111 Il presidente del Racing: “Rifiutata l’offerta dell’Atletico, troppo tardi per il Borussia” Continua a leggere

Inter-Lautaro Martinez - è fatta : le cifre dell’accordo. Clausola rescissoria da capogiro! Presentazione : tunnel con doppio tocco…(VIDEO) : INTER-LAUDARO Martinez- L’avevamo anticipato nella giornata di ieri, oggi possiamo dare un’ulteriore conferma. Lautaro Martinez è ormai un nuovo giocatore dell’Inter. L’attaccante argentino vestirà nerazzurro a partire della prossima estate. Accordo totale con il Racing sulla base di 25 milioni di euro. Come riporta “Radio Continental”, un agente del giocatore avrebbe svelato la futura Clausola ...

Lautaro Martinez è dell'Inter : Lautaro Martinez è un giocatore dell'Inter. Dopo anticipazioni ufficiose dell'Inter, arriva dall'Argentina la conferma del presidente del Racing de Avellaneda. 'Noi volevamo tenere Lautaro Martinez, ...

Inter - Lautaro Martinez : c'è l'annuncio - prezzo e clausola : L'argentino Lautaro Martinez è un calciatore dell'Inter. Dall'Argentina arriva la conferma ufficiale da parte del presidente del Racing de Avellaneda, il club dell'attaccante sudamericano. Il Racing avrebbe voluto trattenere il campioncino, fa sapere il massimo dirigente, ha più volte parlato con l'agente, ma Martinez voleva una nuova sfida in Europa. Victor Blanco è anzi felice che non si sia concretizzato l'affare con l'Atletico Madrid, che ...

Lautaro Martinez all'Inter - affare fatto!/ Il Borussia Dortmund prova il rilancio - ma Spalletti sorride : Lautaro Martinez all'Inter, calciomercato Inter: È fatta! Il Borussia Dortmund però prova a superare i nerazzurri con un'offerta di circa 55 milioni di euro. (Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 19:28:00 GMT)

Inter-Lautaro Martinez - è fatta : l’annuncio da parte dell’agente : Inter-Lautaro Martinez, è fatta. Dopo il netto successo in casa della Sampdoria, i nerazzurri pensano anche al mercato ed alla prossima stagione, l’obiettivo è quello di rinforzare la rosa. Tutto definito per il passaggio dalla prossima stagione di Lautaro Martinez dal Racing di Avellaneda. Ad annunciarlo l’agente Rolando Zarate. “Lautaro ha privilegiato l’offerta dell’Inter a quella del Borussia Dortmund e il ...

Inter-Lautaro Martinez - arriva la conferma dell’agente : “Ha firmato. In estate sarà nerazzurro…” : Inter-Lautaro Martinez- Dopo indiscrezioni e annunci ufficiosi, l’agente di Lautaro Martinez ha rotto gli indugi annunciando il futuro del suo assistito. Ecco le sue parole: “Ci sono le firme, ad agosto sarà presentato dall’Inter, impossibile che vada in Germania”. Sorride Spalletti e sorridono i tifosi interisti. CHI E’ LAUTARO Martinez? Margini di miglioramento notevoli, classe […] L'articolo Inter-Lautaro ...

Inter - Lautaro Martinez conferma : "Ai dettagli con i nerazzurri" : E' tutto fatto per il passaggio in estate di Lautaro Martinez dal Racing Avellaneda all'Inter, la conferma del calciatore