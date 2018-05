L' appello di Mattarella | ' governo neutrale fino a dicembre o voto in autunno'

A vuoto l'appello di Mattarella Due di picche da 5 Stelle e Lega Ora Berlusconi è in cul-de-sac : L'appello di Sergio Mattarella è destinato a cadere nel vuoto. Passano pochi minuti dalle parole anche dure del Capo dello Stato, che ha annunciato la nascita di un 'governo neutrale' dopo l'assenza di accordi politici e tra i partiti, e Movimento 5 Stelle, Lega e Fratelli d'Italia Segui su affaritaliani.it

Mattarella farà un appello al Paese e per l’esecutivo cerca nomi “pop” : Tutto e tutti sembrano remare contro il governo di tregua, al punto che tra i nemici del Colle (ce ne sono un certo numero, perfino nell’ex-partito del Presidente) ieri fiorivano battutacce irriguardose tipo «colpito e affondato», insieme a discorsi fintamente preoccupati per la «brutta figura» che Sergio Mattarella farebbe qualora la sua proposta ...

Di Maio - appello a Salvini : “Elezioni subito”/ Dubbi della Lega e scelte di Mattarella : chi guadagna al voto? : Di Maio, "Salvini rifiuta il cambiamento, ora elezioni a giugno": Quirinale irritato con il M5s, tutti gli scenari e le ipotesi di Mattarella per la formazione di un esecutivo(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 19:10:00 GMT)

Blutec - da Sicilia appello a Mattarella : PALERMO, 21 APR - Il sindaco di Termini Imerese , Pa, , Francesco Giunta, ha rivolto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella un appello per un suo intervento nella vertenza Blutec. L'azienda ...

Ex Fiat Termini Imerese - appello del sindaco a Mattarella : “Presidente intervenga lei - l’aspettiamo” : Il sindaco di Termini Imerese (Pa), Francesco Giunta, ha rivolto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella un appello per un suo intervento nella vertenza Blutec, dopo che l’azienda torinese che avrebbe dovuto rilanciare l’impianto ex Fiat non è stata in grado di rendicontare adeguatamente la gestione dell’anticipo di fondi pubblici da 20 milioni di euro ricevuto da Invitalia, che ha quindi chiesto la restituzione del ...

Debito - l'appello di De Magistris : 'Tutti in piazza - anche chi è contro di me. Chiedo un incontro a Mattarella' : NAPOLI - 'Mi auguro che domani tutti scendano in piazza a manifestare contro il Debito ingiusto. Si tratta di una battaglia della città e non del sindaco. Per cui invito anche chi è contro di me a ...

Salvini “uniti con Berlusconi e Meloni da Mattarella”/ appello Lega al Centrodestra : “governo con Di Maio” : Centrodestra, Appello Salvini a Berlusconi e Meloni "insieme alle Consultazioni, Governo con Di Maio": Toti vuole partito unico, "ci vuole accordo per M5s, elezioni nefaste". (Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 16:12:00 GMT)

"Il Parlamento si impegni nella lotta a mine anti-uomo e bombe a grappolo". L'appello di Mattarella : "Rinnovo l'auspicio che il Parlamento italiano possa giungere presto a una nuova deliberazione legislativa, coerente con i principi costituzionali, per contrastare con efficacia anche il sostegno alle imprese produttrici di mine anti-persona e di munizioni a grappolo". È quanto ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo messaggio in occasione della Giornata Onu contro le mine anti-uomo."Proibire le mine anti-uomo, e ...

Egitto - 97% dei voti per Al-Sisi. appello di Mattarella : ...

L'appello dei genitori dei bimbi trapiantati : 'Mattarella nostra unica speranza' : Chiedono aiuto al Presidente della Repubblica, 'garante delle istituzioni democratiche', l'unico che può dare ancora una speranza ai genitori dei bimbi trapiantati al Monaldi. L'appello a Sergio ...

