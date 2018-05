L' app che ti aiuta a trovare un album attraverso la sua copertina

Velisti dispersi. appello della moglie di Aldo Revello : &qout;Continuate le ricerche&qout; : &qout;Continuate le ricerche ancora per un po'&qout;. Arriva a stretto giro l'Appello accorato della moglie di Aldo Revello. Lo skipper insieme all'amico Antonio Voinea risulta disperso nell'Atlantico ...

Giro d’Italia 2018 - le cinque risposte che dovranno darci le tappe in Sicilia. Caltagirone - Santa Ninfa ed Etna : l’ora della verità : Se quello in Israele è stato un antipasto, il Giro d’Italia 2018, con il ritorno nello Stivale, entra finalmente nel vivo. Tre tappe in Sicilia (Catania-CaltaGirone, Agrigento-Santa Ninfa, Caltanissetta-Etna) su terreni mossi e percorsi che nascondono insidie ad ogni curva. Gli strappi conclusivi di CaltaGirone e Santa Ninfa potrebbero risultare indigesti a diversi favoriti: si potranno perdere manciate di secondi importanti. ...

Anche Invalsi ammette che il test non serve a nulla. Ma ormai i buoi sono scappati : Questa settimana 561mila 770 studenti della scuola primaria saranno sottoposti alle prove di italiano e matematica del test Invalsi. Sull’Invalsi abbiamo già detto e scritto tutti e di tutto ma quest’anno una novità importante c’è. E non di poco conto ma da rullo di tamburi. Ad alzare le mani, a rassegnarsi, ad ammettere che il sistema di valutazione adottato serve a poco o a nulla è lo stesso Invalsi. Non ci crederete ma è così. L’istituto ...

Android P limiterà le app che monitorano le attività di rete : Con Android P potrebbe finalmente trovare soluzione un problema relativo alla sicurezza di alcuni dei dati personali dell'utente. Ecco tutti i dettagli L'articolo Android P limiterà le app che monitorano le attività di rete proviene da TuttoAndroid.

Sagre : gli appuntamenti che sanno di primavera : Cibo sano e attenzione per il mondo animale sono i protagonisti per tutto il corso della festa, in Piazza Trento e Trieste. Per tutto il weekend si possono gustare ottime specialità vegane nell'...

La Festa della Mamma 2018 è alle porte : ecco le IMMAGINI più dolci - simpatiche e significative per gli auguri su Facebook e Whatsapp [GALLERY] : 1/51 ...

Governo - nel Pd solo tregua apparente. Anche Richetti dà uno stop a Renzi : 'Non credo che gli elettori abbiano votato il Pd perché andasse all'opposizione, ma perché facesse politica'. Secondo De Benedetti 'il Pd ha quindi fatto male a non sedersi al tavolo con i 5 Stelle ...

Più Poderosa che mai : vince e approda al secondo turno dei playoff : PARZIALI : 18-16; 20-22; 18- 16; LA CRONACA E' Capitan Amoroso a segnare il primo canestro della partita in un PalaSavelli affollato e vivacissimo. Due triple arrivano da Corbett e Powell ad ...

Whatsapp : un semplice messaggio può bloccare i device? Ecco ciò che accade : Whatsapp, nelle ultime ore, è stata al centro di una discussione relativa alla presenza di un messaggio che sarebbe in grado di mandare in tilt lo smartphone. Si tratta di una tesi errata, alla luce del fatto che la verità è un'altra. Considerato che si tratta di un'applicazione che gode di una diffusione capillare e che molto spesso viene usata da persone non avvezze a conoscere le dinamiche della tecnologia, è bene raccontare ciò che in realtà ...

Luca Zingaretti : "Parlo ancora di Moro perché dopo 40 anni non sappiamo quasi nulla di quella tragedia" : "Perché parlare ancora di Moro e dell'eccidio della sua scorta dopo 40 anni? Perché dopo 40 anni ancora non sappiamo quasi nulla di quella tragedia che ha modificato il corso della storia del nostro paese. Se la seconda commissione Moro, che ha chiuso i suoi lavori a dicembre 2017, ha sentenziato 'In via Fani c'erano anche le Brigate Rosse' credo che sia doveroso non solo la ricerca della verità, ma anche celebrare, dando ...

Giro d'Italia - Viviani vince ancora : il 29enne si prende anche la terza tappa : Elia Viviani concede il bis e dopo aver vinto nella tappa di ieri a Tel Aviv, si prende anche la terza tappa in volata, sul Mar Rosso. Il campione olimpico, ciclista della Quick-Step Floors, è stato ...

apple e Google contro le politiche ambientali USA : Barack Obama, durante la sua amministrazione, aveva fatto approvare un piano chiamato “Clean Power Plan” con lo scopo di ridurre le emissioni tossiche nell’ambiente. Il governo di Donald Trump, invece, ha recentemente allentato la normativa che limita l’uso degli agenti inquinanti. L'iniziativa pro-ambiente A promuovere l’iniziativa è l’EPA, l’Environmental Protection Agency, che per voce del suo direttore Scott Pruitt critica l’iniziativa di ...

Velisti dispersi - appello per ricerche : 13.10 "Ci sono infiniti casi di sopravvissuti su una zattera oltre 70 giorni. Faccio appello al governo e al presidente Mattarella perché facciano pressioni sul Portogallo per continuare le ricerche". Lo chiede Rosa Cilano, la moglie di Aldo Revello disperso tra Azzorre e Portogallo con l'amico Antonio Voinea. "Sono al nostro fianco Velisti esperti come Giovanni Soldini che sostengono che potrebbero trovarsi su una zattera portati dalla ...