L' antica arte delle guarattelle riprende vita alla Certosa di San Martino

L'archeologo Carandini : "La Salaria era l'arteria dell'antica Roma. Oggi questa città è ridotta a un colobrado" : "Evidentemente viviamo in una Roma colabrodo. Il simbolo di un Paese che non riesce a garantire il funzionamento della propria Capitale. Di questo si tratta, purtroppo". Andrea Carandini, archeologo e appassionato cittadino di una Roma commenta la situazione delle strade capitoline, commentando in particolare la situazione sulla via Salaria."Il disastro della via Salaria mostra l'immagine di una città ridotta a un colabrodo. Si sa, come ...