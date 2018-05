Lancio del primo iMac | venti anni del computer che ha cambiato il mondo

Il negoziato sul biLancio europeo sarà più faticoso per via della Brexit. I tagli previsti : ... mentre Polonia e Bulgaria non gradiscono la proposta di Bruxelles di collegare l'accesso al finanziamenti UE al rispetto dello Stato di diritto, bollata come un'interferenza politica punitiva nei ...

Il biLancio della legge Basaglia - quarant'anni dopo : Noi l'abbiamo fatto, con coraggio, e con una delle leggi più democratiche al mondo'. Per un trattamento sanitario obbligatorio, ad esempio, sono previsti numerosi passaggi, a tutela del paziente.E c'...

Pakistan - esplosioni in miniera : si aggrava il biLancio delle vittime - 23 morti : In Pakistan almeno 23 minatori hanno perso la vita a causa di esplosioni verificatesi in due miniere di carbone nella provincia meridionale del Beluchistan. Un incidente è avvenuto a Marwar, dove una deflagrazione causata dal gas ha provocato il crollo di una galleria intrappolando i 24 lavoratori presenti in quel momento: 16 le vittime. Un altro incidente si è registrato a Spin Karez, dove hanno perso la vita 7 persone (in precedenza si era ...

Progetto di riLancio del Terminillo - la svolta che si aspettava : Per il Progetto del Terminillo la svolta che si aspettava. Dopo anni di tentativi a vuoto e scontri tra ambientalisti e Comuni, ieri a Roma si è tenuta una riunione tecnico/politica che potrebbe aver tracciato la strada per la definitiva approvazione del Progetto che punta all'ammodernamento degli impianti sciistici esistenti e alla costruzione di nuovi, a partire dal ...

Dal whale whatching alla valorizzazione dei sentieri : le proposte di Bordighera Vince per il riLancio del turismo fotogallery : ... partendo da quelle che sono le piccole manutenzioni, con il rifacimento dei marciapiedi e dell'illuminazione, e attuando al contempo una politica di marketing per far scoprire alle persone le ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città IMPERIA : IL COMITATO SAN GIOVANNI APPROVA IL BILancio E SI PREPARA A UNA GRANDE EDIZIONE ... : Dice Anna Boriasco, collaboratore dell'ufficio di segreteria: ' Poiché tutto è offerto gratuitamente , dai fuochi d'artificio agli spettacoli ed intrattenimenti serali, ed i costi continuano a ...

Il co-fondatore di Vine posticipa il Lancio del successore v2 : Il co-fondatore di Vine, ha annunciato che il lancio dell'atteso sequel di tale servizio, al momento chiamato v2, è stato rinviato a data da destinarsi L'articolo Il co-fondatore di Vine posticipa il lancio del successore v2 proviene da TuttoAndroid.

Acquedotto delle Langhe : approvato biLancio con un utile di 458.250 euro : Si è chiuso con un utile di 458.250 euro , al netto delle tasse, il bilancio 2017 della società Acquedotto Langhe Alpi Cuneesi , Alac, , approvato nell'assemblea di lunedì 30 aprile in Provincia a ...

Al via la missione InSight della NASA : svelerà i segreti del “cuore” di Marte - oggi il Lancio : Parte oggi dalla California una nuova missione della NASA per esplorare il sottosuolo di Marte. La navetta spaziale del progetto Mars InSight visiterà uno dei posti più “noiosi” dell’intero pianeta rosso: atterrerà nell’Elysium Planitia, una pianura senza montagne e senza rocce, tanto che alla NASA lo hanno descritto come il Kansas ma senza il mais. Il razzo con a bordo il cruiser sarà lanciato alle 04:05 di mattina in ...

Cr Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra * assemblea dei soci : approvato il biLancio dell'istituto di credito - utile netto A 273 mila euro - : ... soprattutto, è l'amalgama di due territori molto simili, per economia e per socialità, che si integrano e si completano, ricavando dall'unione delle forze la spinta e la vitalità per proseguire con ...

La missione InSight della NASA : pronta a volare su Marte - domani il Lancio : pronta a partire la missione InSight della NASA diretta verso Marte: il lancio è in programma domani 5 maggio in una finestra di due ore che si aprirà alle 13:05 ora italiana, e avverrà per la prima volta dalla costa ovest degli Stati Uniti, nella base militare Vandenberg della California. Il meteo è ancora un’incognita: domani è prevista nebbia e scarsa visibilità, e c’è l’80% di probabilità che il razzo Atlas 5 che trasporta ...

La rinascita dell'Interporto. Presentato il biLancio 2017 : i conti sono ok : Un risultato economico utile di 204 mila euro e un aumento del 4% dei ricavi commerciali correnti rispetto all'anno precedente. Il 2017 porta in dote all'Interporto Vespucci una importante novità: un ...

Ue : ministero Esteri - proposta biLancio della Commissione buon punto di partenza per realizzare priorità : Su quest'ultimo aspetto, tuttavia, resta la preoccupazione di veder diluito il potenziale della Politica di Vicinato , Pev, : in una situazione di fragilità del contesto internazionale come quella ...

Tagli a regioni del Sud e agricoltura - più risorse per migranti : il biLancio Ue fa discutere : Un Taglio del 7% ai fondi destinati alle regioni più povere d'Europa e tra queste l'Italia. La proposta della Commissione Europea potrebbe tradursi in centinaia di milioni di euro di Tagli per le regioni meridionali...