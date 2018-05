L’ad Sorgenia | “2017 anno fondamentale | ora una nuova partenza”

meteoweb.eu

(Di lunedì 7 maggio 2018) Milano, 7 mag. (AdnKronos) – “Oggi per noi èpartenza. Mettiamo alle spalle una storia di successi e partiamo per unastoria insieme con tante ambizioni e ottimismo”. Così l’amministratore delegato di, Gianfilippo Mancini, presentando i risultati del 2017 e i progetti futuri. “Siamo una realtà sul mercato dell’energia particolare, molto vocati al mercato libero, competiamo sul mercato libero e abbiamo nel dna una vocazione per velocità, innovazione e competizione. Abbiamo anche la radicata convinzione – sottolinea – di trovarci in un momento straordinario nel mondo dell’energia, con tante novità portate dalle rinnovabili, dalle tecnologie digitali e dai comportamenti nuovi consumatori”. Per Mancini “il nostro 2017 è stato. Abbiamo completato una transizione che ci ha portato in ...