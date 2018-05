La storia più islandese di sempre

Alfano - il ministro dei record : è il più longevo della nostra storia repubblicana : In uno dei momenti più critici della vita democratica del Paese, in pieno "risiKo" governativo da più di 60 giorni, una certezza, una delle poche: Angelino Alfano . Sebbene dopo 17 anni ininterrotti ...

Angelino Alfano è il ministro più longevo della storia della Repubblica : Il numero è davvero importante: 1836. Sono questi i giorni passati ininterrottamente da Angelino Alfano al governo. Un record che lo fa diventare il ministro più longevo della storia della Repubblica italiana. A riportarlo è un articolo pubblicato sul quotidiano il Mattino.Una carriera, quella di Alfano, costellata tutta da ministeri pesanti, nell'ultima legislatura impreziosita dall'incarico al Viminale nell'esecutivo Letta ...

Razzismo - ddl della senatrice Segre : “Commissione controllo sull’odio sociale. E più storia del Novecento a scuola” : Un disegno di legge per istituire una commissione parlamentare d’inrizzo e controllo sui fenomeni dell’intolleranza, Razzismo e istigazione all’odio sociale. Lo presenterà nei prossimi giorni la senatrice a vita Liliana Segre, reduce dell’Olocausto e sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti. “Si tratta – scrive la senatrice nominata a gennaio dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella – di ...

Walter Veltroni a Otto e Mezzo : "La sinistra ha raggiunto il punto più basso della sua storia" : "La sinistra ha raggiunto il livello più basso della sua storia. Ha perso metà dei suoi elettori, un referendum molto importante che ho sostenuto, le amministrative e le politiche. Ma vuoi fermarti a capire cosa sta succedendo?". Così l'ex segretario del Pd, Walter Veltroni, a 'Otto e Mezzo' su La7."Sono preoccupato e angosciato, come tutti gli italiani, ci stiamo abituando a considerare normale ciò che non lo ...

Luxottica : sindacati - bene premio di risultato più alto della storia (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Ricordiamo infine - affermano i segretari territoriali di Femca Cisl Nicola Brancher, di Filctem Cgil Denise Casanova e di Uiltec Rosario Martines - che grazie all’accordo siglato lo scorso anno fra Azienda e Parti Sociali, per coloro che decideranno la conversione in be

Luxottica : sindacati - bene premio di risultato più alto della storia : Belluno, 4 mag. (AdnKronos) – In Luxottica è in arrivo a luglio il premio di risultato più alto della storia del gruppo. Le organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec esprimono “grande soddisfazione per l’esito del premio di risultato Luxottica 2017 frutto della contrattazione integrativa. L’azienda, infatti, riconoscerà il premio di risultato più alto della sua storia a più di 8.800 lavoratori: si può ...

5 fra le sitcom più sottovalutate nella storia della tv : In questi anni dominati da successi clamorosi come The Big Bang Theory e Modern Family, è difficile trovare qualche altra sitcom che arrivi a ottenere lo stesso clamore. Di serie comiche in realtà ce ne sono sempre state parecchie, anche se ogni periodo è stato dominato da pochi titoli. Da Cin Cin a Frasier, da Seinfeld a Friends fino a Will&Grace sono molte le produzioni comiche che hanno lasciato il segno. Per alcuni titoli di successo, ...

Trovati i resti di 140 bambini : forse il più grande sacrificio di massa della storia : La più antica decapitazione del Nuovo Mondo Antico vaso Chimù, la civiltà precolombiana che insieme agli Inca governò il Perù prima dell'arrivo degli Spagnoli. - Luis García/WikiMedia Non è una ...

Caitlyn Jenner - la storia lesbo-trans : quinto matrimonio con Sophia Hutchins di 47 anni più giovane : Caitlyn Jenner , ex Bruce campione olimpico di decathlon oggi sessantottenne, vuole sposare la ventunenne Sophia Hutchins , ex Scott. Dopo essere stata messa da parte da tutta la sua famiglia per aver ...

Roma-Liverpool fa la storia : è l’incasso più alto di sempre per un’italiana : Il match tra i giallorossi e i Reds ha fatto registrare il record di incassi per una squadra italiana per la terza volta in stagione: superata subito Inter-Juventus. L'articolo Roma-Liverpool fa la storia: è l’incasso più alto di sempre per un’italiana è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.