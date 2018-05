La stampante 3D portatile per curare le ferite sulla pelle

wired

(Di lunedì 7 maggio 2018) Guarire ledella, anche le più profonde, grazie a una3D. A riuscirci sono stati i ricercatori dell’Università di Toronto che raccontano, sulle pagine della rivista Lab on a Chip, di aver messo a punto un nuovo dispositivo sperimentale in grado di coprire e guarire ledella, formando e depositando il nuovo tessuto in situ, in soli due minuti circa. Finora, per i pazienti con gravi danni della, ovvero di tutti e tre i suoi strati (epidermide, derma e ipoderma), come per esempio i gravi ustionati, il trattamento più comune è l’innesto cutaneo, in cui lasana di un donatore viene innestata sull’epidermide superficiale e su parte del derma sottostante del ricevente. Questa tecnica, tuttavia, non sempre funziona: se utilizzata sumolto estese, che interessano tutti e tre gli strati della, richiede ...