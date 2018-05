La scienza sbarca in bar e pub | Pint of Science L' Aquila 2018 | prima tappa abruzzese

La scienza sbarca in bar e pub : Pint of Science L'Aquila 2018 è la prima tappa abruzzese della manifestazione internazionale di divulgazione ... : «Caratteristica di Pint of Science è quella di portare, letteralmente, la scienza nel bar o nel pub sotto casa " spiega Ilaria Zanardi, genovese, che oltre ad essere responsabile nazionale di Pint of ...