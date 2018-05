La Procura di Roma indaga sul raid di Pasqua

: ANSA, -, 07 MAG - I pm dino per lesioni, minacce e danneggiamento in merito a quanto avvenuto domenica primo aprile in un bar di via Salvatore Barzilai, nel quartiere dellanina. ...

, 7 mag. , askanews, Lesioni, minacce e danneggiamento. Per queste accuse ladiha aperto un fascicolo d'inchiesta in merito all'aggressione compiuta ada alcuni membri del clan ...

, 7 mag. , askanews, - Lesioni, minacce e danneggiamento. Per queste accuse ladiha aperto un fascicolo d'inchiesta in merito all'aggressione compiuta ada alcuni membri del ...

: E' iniziato il countdown sulla vendita "libera" dei biglietti per assistere alla semifinale di Champions League,, in programma il 2 maggio allo stadio Olimpico. L'ora "X" scatta domani alle 10. Sarà una vera e propria corsa all'accaparramento di un tagliando per poter presenziare a un evento che per la As Roma non si verifica da oltre 30 anni. E la febbre sta salendo sempre ...