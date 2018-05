La piadina romagnola debutta a Cibus tra grandi chef

Vera piadina solo romagnola - Cna esulta dopo la sentenza Ue : Ma ciò non toglie, anzi rafforza, il concetto del prodotto da tutelare, nell'interesse del territorio, della storia, della tradizione e della nostra economia. "Da anni siamo impegnati nella tutela ...

Corte Ue - Coldiretti : “Ok alla piadina romagnola in Canada e Giappone” : Siamo di fronte ad una evidente contraddizione con la Corte Ue che impedisce la produzione della piadina Igp fuori dalla Romagna dopo che l’Unione Europea ha firmato accordi di libero scambio che non prevedono per lo stesso prodotto alcuna tutela, dal Canada al Giappone. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla sentenza del Tribunale Ue che, respingendo il ricorso di una azienda italiana, ha chiarito che la “piadina romagnola Igp”, ...

Tribunale Ue : 'La piadina romagnola Igp va prodotta in Romagna' | : I giudici hanno dato ragione alla Commissione europea e torto a un'azienda modenese. Il bollino Igp conferma i limiti territoriali ma non distingue tra prodotto artigianale e industriale

Tribunale Ue : "La piadina romagnola va prodotta in Romagna" : Tribunale Ue: "La piadina romagnola va prodotta in Romagna" I giudici hanno dato ragione alla Commissione europea e torto a un'azienda modenese. Il bollino Igp conferma i limiti territoriali ma non distingue tra prodotto artigianale e industriale Parole chiave: ...