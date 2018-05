La nuova bellezza da neo mamma di Chiara Ferragni

vanityfair

(Di lunedì 7 maggio 2018) Un compleanno da non dimenticare, di quelli he segnano la svolta perché da questo momento in poinon sarà più la stessa e spegnere le candeline per lei non sarà più come in passato. Festeggia i sui primi 30 anni + 1, un anno in più e anche una personcina in più nella sua vita: Leo. Oltre ad avere un bellissimo bambino, post partosi ritrova inevitabilmente cambiata non solo di testa, ma anche nell’aspetto. Abbiamo cercato di scorporare il suo mum’s makeover. 1. Post gravidanza è ricorsa alla consueta spuntata per eliminare i capelli sfibrati da gravidanza (ma chi non l’ha fatto?). Ha iniziato anche lei a provare la sensazione di non avere abbastanza tempo per se stessa (benvenuta nel clan) lo dimostrano commenti su instagram del tipo: «After my pregnancy I’m struggling to find time for myself», e avendo poco tempo per sé ha iniziato a fare ricorso a prodotti ...