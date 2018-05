La Notte del Maestro | ecco tutti i “convocati” di Pirlo

I 30 anni di Adele in un’incredibile festa a tema Titanic (foto) : “La miglior Notte della mia vita” : I 30 anni di Adele non si dimenticheranno facilmente. Sarà pur vero che i dirty 30 si compiono una volta sola, ma l'artista ha sicuramente voluto qualcosa di molto particolare per festeggiare questa importante ricorrenza. Il party a tema ha fatto il giro del web grazie alle immagini condivise dall'artista dopo la festa che ha organizzato per i suoi primi 30 anni, specificando come quella sia stata la notte migliore della sua vita. In una ...

Palermo A Notte del GIGANTE 2018 Sabato 12 Maggio 2018 dalle ore 19 alle ore 24 : dalle ore 20 invece, all'interno del museo e del planetario, spettacoli dedicati a Giove e ai pianeti gassosi, percorsi al museo e osservazioni ai telescopi. La NOTTE del GIGANTE, è un'occasione di ...

A Palermo la prima ''Notte bianca della legalità'' organizzata da Anm e Miur : Tutte le informazioni sono anche su www.progettolegalita.it dove la manifestazione di ieri è stata trasmessa in streaming. Le visite sono gratuite e sono organizzate in base alla disponibilità di ...

Ballando con le stelle 13 – Semifinale – Nona puntata del 5 maggio 2018. Ivana Trump e Rossano Rubicondi ballerini per una Notte. Akash e Massimiliano Morra sono eliminati. : Nona puntata, la Semifinale, con Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci con al suo fianco come sempre l’ironia e lo swing di Paolo Belli e giunto quest’anno alla tredicesima edizione. Gli ascolti sono stati discreti, con una media intorno al 19% di share nelle prime puntate, cresciuti nelle ultime ad […] L'articolo Ballando con le stelle 13 – Semifinale – Nona puntata del 5 maggio 2018. Ivana Trump e ...

“Amore - sento qualcosa che mi cammina nel cervello” : va a dormire col marito ma si sveglia infastidita nel cuore della Notte. Sintomi strani - sensazioni spiacevolissime. Una volta dal medico - la scoperta horror (davvero disgustosa). Nessuno vorrebbe mai trovarsi in una situazione del genere : Se siete tra quelli che si reputano particolarmente sfortunati e rimangono puntualmente vittime di disgustosi quanto imbarazzanti infortuni, sappiate che forse la protagonista di questa vicenda supererà di slancio i vostri record personali. Lei, la donna al centro della bizzarra storia raccontata dal Daily Star, era infatti sdraiata sotto le coperte, abbracciata al marito, come ogni sera. All’improvviso però Katie Holley, originaria ...

“Ecco dove dorme ogni Notte Maria De Filippi”. E la rivelazione sulla regina della televisione è servita : Maria De Filippi, alias la regina di Canale 5. Solo Barbara D’Urso, forse, le dà filo da torcere in fatto di ascolti, anche se poi conta poco dal momento che appartengono alla stessa rete. Quel che tocca Maria diventa oro: Uomini e Donne, Amici, C’è posta per te. ogni suo programma è un successone e molti personaggi devono a lei la propria fortuna, a cominciare dai talenti sfornati dalla scuola di Amici e oggi artisti ...

Giustizia : anche a Palermo la ‘Notte bianca della legalità’ : Palermo, 5 mag. (AdnKronos) – Artisti, cantanti, personalità del giornalismo e della televisione rispondono all’appello lanciato dall’Associazione Nazionale Magistrati di Palermo e dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca per la ‘Notte bianca della legalità”, in programma oggi a Palermo e che si svolgerà in contemporanea nei palazzi di Giustizia di Roma, Napoli e Genova, a partire ...

Giustizia : anche a Palermo la 'Notte bianca della legalità' : Palermo, 5 mag. (AdnKronos) - Artisti, cantanti, personalità del giornalismo e della televisione rispondono all'appello lanciato dall'Associazione Nazionale Magistrati di Palermo e dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per la “Notte bianca della legalità”, in programma oggi a

Simone Coccia conferma la rissa nella Notte del GF 15 : “Aspetto lunedì” : Simone Coccia ha confermato la rissa avvenuta nella notte del GF 15 all’amico Alberto Mezzetti. I due concorrenti sono sempre più uniti e isolati dal resto del gruppo, soprattutto in base all’aggressione avvenuta nella notta di venerdì al GF 15. Il tutto sarebbe partito da alcune affermazioni fatte da Luigi Favoloso verso la fidanzata di Simone Coccia, che ha deciso di non reagire e di lasciare che la personalità del concorrente ...

Hawaii - si intensifica l’eruzione del vulcano Kilauea nella Notte : violentissima scossa di terremoto [LIVE] : 1/8 ...

Italia Travel Awards : la Notte degli Oscar del turismo più attesa dell'anno : La 3a edizione di Italia Travel Awards si confermerà come l'evento più chiacchierato in rete attraverso il presidio costante delle piattaforme social e la diretta streaming. Durante la serata evento ...