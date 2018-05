“La Musica del Cuore” | in Calabria Giornata di Screening gratuiti della Fibrillazione

meteoweb.eu

(Di lunedì 7 maggio 2018) Ladel cuore è scandita dalla normalità del suo ritmo, e quando il cuore perde quel ritmo lanon è più armonica e può generare una aritmia chiamataAtriale (FA), che in Italia colpisce circa 1.100.000 ultrasessantacinquenni, 1 anziano su 12, e solo inha una prevalenza del 6,2 %. Laatriale aumenta in maniera significativa il rischio di ictus cerebrale, si stima, infatti, che dei 200 mila casi di ictus mediamente diagnosticati ogni anno in Italia circa 36 mila sarebbero imputabili allaAtriale, e che nel corsovita circa 1 persona su 3 affetta da FA vada incontro ad un ictus cerebrale, un evento grave, che si può evitare scoprendo in tempo la presenza di questa aritmia e iniziando il trattamento con una terapia appropriata. E proprio per l’elevata prevalenza nella popolazione anziana la gestione di questa aritmia ...