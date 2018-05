La moglie di uno dei velisti dispersi «Hanno azionato a mano l’allarme» : Ripresi i sopralluoghi aerei e navali per trovare i due spezzini scomparsi dai radar nell’Atlantico. La compagna: «Sono certa: Aldo e Antonio sono sulla zattera»

Divorzio del secolo : alla moglie anche uno yacht da 500 milioni : ... il cui nome è stato inserito nell'elenco dei miliardari russi compilato dal dipartimento del Tesoro americano, aveva acquistato lo yacht Luna, la seconda più grande imbarcazione da crociera al mondo,...

“Non sarò mai la brava moglie di nessuno” - Nadia Busato racconta la storia di Evelyn McHale : Nadia Busato ha ricostruito nel romanzo "Non sarò mai la brava moglie di nessuno" la storia del suicidio della giovane Evelyn McHale, che il primo maggio del 1947 si lanciò dalla terrazza dell'Empire State Building. Il suo cadavere perfettamente integro fu immortalato in un celebre scatto pubblicato su LIFE Magazine, trasformando Evelyn e il suo rifiuto di essere una brava moglie in un'icona della cultura di massa.Continua a leggere

Ravenna - l’omicidio della moglie diventa uno show del “dermatologo delle dive” : Il medico accusato dell’omicidio di Giulia Ballestri: «Perché non mi ridate i pantaloni abbinati?». Il legale della vittima: «Incredibile l’attenzione morbosa»

Quell’abbraccio della moglie di Fabrizio Frizzi al funerale dice tutto. Centinaia gli abbracci sentiti - per dimostrare affetto e sostegno a Carlotta Mantovan nel giorno dell’addio - ma ce ne è stato uno che ha fatto venire i brividi tanto è stato commovente : Familiari, vip e tanta, tantissima gente comune. Anche il pubblico di Fabrizio Frizzi non è voluto mancare all’ultimo saluto. I funerali del conduttore garbato, che ogni sera entrava nelle case degli italiani in punta di piedi, come soleva dire, sono stati celebrati a Roma, nella chiesa degli Artisti di piazza del Popolo, alle ore 12 di mercoledì 28 marzo 2018. Due giorni dopo la scomparsa, avvenuta nella notte tra domenica e lunedì ...

Bruno Barbieri : "Prima dei 60 anni vorrei una figlia - non una moglie" : Bruno Barbieri vorrebbe una figlia, ma non una moglie. Il giudice di Masterchef rivela di aver rinunciato a una famiglia per la carriera. Ma alla soglia dei 60 anni le sue priorità sembrano cambiate. ...

Bruno Barbieri : "Sono un single incallito - ma vorrei una figlia. Non cerco moglie : le donne vanno e vengono" : "Sono cresciuto circondato da donne e lo vedo quando mi diverto con le mie nipoti, le porto fuori, a fare shopping...i maschi invece giocano solo ai videogiochi. vorrei una bella figlia femmina". A 56 anni, Bruno Barbieri ha poco da rimproverarsi da un punto di vista professionale. Sin da giovane si è speso per la sua carriera, un impegno che lo ha portato a diventare uno degli chef italiani più noti. Qualche rimpianto rimane ...

Torino - uccide la moglie e si spara : i corpi trovati seduti uno accanto all'altro : Omicidio-suicidio a Torino, in una abitazione di via Coppino, nel quartiere di Borgo Vittoria. Un anziano ha sparato alla moglie e si è poi tolto la vita con la stessa arma. I due cadaveri, secondo le ...

Gorizia - ladri a casa di Bruno Pizzul : rubati i gioielli della moglie : ladri nella casa di Cormons del popolare giornalista sportivo Bruno Pizzul ; una brutta sorpresa per il telecronista che ieri pomeriggio, martedì 6 marzo, si è allontanato per poche ore dalla sua ...

“Non ti sopporta nessuno”. Sbam! Isola : e Alessia Mancini esplode. L’aria è tesa ma la moglie di Flavio Montrucchio è sulla via dell’esaurimento. Bastano poche parole per farle perdere le staffe e farla reagire nel peggiore modi. Mamma che roba… : Paola Di Benedetto è l’eliminata dopo l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi. Vista però la scarsità di naufraghi – in tanti se ne sono andati indipendentemente dall’eliminazione – la produzione ha deciso di riammetter in gioco qualche naufrago eliminato. Se sperate di rivedere Francesco Monte o Eva Henger sull’Isola, siete fuori strada. Entrambi non hanno accettato l’invito. In compenso Paola lo ha fatto – quindi bisognerà aspettare un pochino ...

"Le figlie erano terrorizzate dal padre. Lui era uno stalker". L'avvocato della moglie del carabiniere : "Avevo incontrato le bambine qualche tempo fa ed erano terrorizzate dal padre". Lo ha detto all'Adnkronos Maria Belli, avvocato di Antonia Gargiulo, moglie dell'appuntato scelto Luigi Capasso, che questa mattina presto ha sparato alla donna, che aveva avviato la separazione, con la pistola d'ordinanza ferendola gravemente. Il carabiniere si è barricato in casa, dove vive la moglie, tenendo in ostaggio le figlie di 14 e 8 anni. L'uomo si ...

Lutto nell’Italia ‘che conta’ : era uno dei più grandi - morto dopo una malattia. Timido e riservato aveva messo su un impero. Lascia la moglie (famosissima) e quattro figli : Lutto in Italia. Se ne è andato a 81 anni il presidente della Saras, uno dei più importanti imprenditori italiani degli ultimi 30 anni. Era malato da tempo. Addio a Gian Marco Moratti, il petroliere italiano, fratello di Massimo, ex presidente dell’Inter. L’imprenditore era il marito dell’ex sindaco di Milano Letizia Moratti e aveva quattro figli: Angelo e Francesco, avuti dalle prime nozze con Lina Sotis; Gilda e Gabriele nati dal matrimonio ...