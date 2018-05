“La data del matrimonio | e poi…” Boom Rosa Perrotta L’ex corteggiatrice | e futura

“La nostra vita…”. Dramma per Romano Prodi e sua moglie. È lo stesso ex presidente del consiglio a confessare tutto. E pensare che la notizia gli è stata data mentre erano dal papa : Quando è successo tutto l’ex premier e la moglie Flavia erano fuori città con una delegazione bolognese recatasi a roma in visita a papa Francesco, 14mila persone in tutto per rendere omaggio al pontefice. Le immagini hanno fatto il giro delle televisioni, non solo Prodi, ma anche Gianni Morandi e Francesco Guccini. Il fatto è che mentre il Professore e la moglie erano lontani dalla loro casa bolognese, l’abitazione è stata svaligiata ...

Lutto a Trento - Lucia muore a 42 anni lasciando due figli : “La nostra guerriera è andata via” : Si è spenta a 42 anni dopo una breve malattia Lucia, 42enne di origine albanese ma da 25 anni in Italia, molto conosciuta in tutta la provincia di Trento. Lascia due figli di 22 e 10 anni: "Un piccolo pezzo del nostro puzzle, piccolo ma rumorosissimo si è staccato".Continua a leggere

Papa Francesco/ “La Pasqua è il nocciolo del messaggio cristiano”. San Pietro blindata per la messa : Papa Francesco: “La Pasqua è il nocciolo del messaggio cristiano”. San Pietro blindata per la messa. Il tweet del Santo Padre che anticipa la celebrazione della Pasqua in Vaticano(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 10:33:00 GMT)

“La Serafini rende gay i bimbi” - indagata per la fake news una candidata della Lega : La procura ha chiuso le indagini sulla donna che avrebbe diffamato l’assessora sostenendo sui social che iniettasse un siero ai giovanissimi

“La verità su Fabrizio ve la dico io!”. Frizzi - pesante attacco. Nel giorno della camera ardente - un supervip e amico di lunga data esce dal coro : è subito polemica : C’è sempre una voce fuori dal coro, in ogni circostanza, anche quelle più delicate. In Italia, poi, è quasi uno sport. E mentre continua il via via di persone comuni e vip alla camera ardente di Fabrizio Frizzi per un ultimo saluto, sul web continuano ad arrivare messaggi di ricordo dei suoi amici e colleghi del mondo dello spettacolo. Uno in particolare, però, ha catturato particolare attenzione: si tratta di Pupo. Il cantante si ...

Al “Teatro Tognazzi” di Velletri il 25 marzo la data zero dello spettacolo “La rivoluzione nella pancia di un cavallo” : «Sono nata il ventuno a primavera, ma non sapevo che nascere folle, aprire le zolle, potesse scatenar tempesta». Così scriveva Alda Merini, la poetessa della pazzia fin troppo inflazionata, ridotta a diventare un simbolo anche per chi non l’ha compresa fino in fondo. Ma restano i messaggi della poesia, che talvolta trova nella musica e […]