La chat con l' ultima offerta M5S che spinge Forza Italia al «bivio»

Da chat alla condivisione dei dati - Uber lancia vademecum sicurezza : Recentemente, negli Stati Uniti, sono state introdotte nuove funzionalità per rendere gli spostamenti ancora più sicuri e che presto verranno implementate in tutto il mondo. Tra queste il safety ...

Snapchat crolla dopo i conti. Facebook manda a picco Tinder e Ok Cupid : MILANO - La trimestrale ben sotto le attese penalizza Snapchat a Wall Street. ll titolo cede oltre il 20% dopo che la società ha messo in evidenza conti molto deludenti nel primo trimestre lasciando ...

Psicologo online gratis senza registrazione : consulenza via chat - Skype o forum : Una buona soluzione che ci offre il web ai giorni d’oggi è la grande opportunità di cercare e ottenere la consulenza di uno Psicologo online in forma gratuita, avendo l’occasione di poter comunicare i problemi personali o le difficoltà grazie alla chat di Skype o nei forum dediti specificamente a raccogliere le richieste d’aiuto degli utenti. Trovarsi ad affrontare momenti di difficoltà durante la propria esistenza e avere ...

FACEBOOK COME TINDER/ Ecco Dating - servizio per incontri : chat e profili divisi per privacy : FACEBOOK sfida TINDER, in arrivo Dating: la funzione per gli appuntamenti e gli incontri. Ma non solo: previsto maggiore controllo della privacy degli utenti(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 11:55:00 GMT)

Instagram : videochat e Storie con nuovi filtri e app di terze parti : Instagram diventa un po’ più simile a Whatsapp, arriveranno le videochat e non è la sola novità attesa. Storie si arricchirà di filtri da app di terze parti e la possibilità di condividere da app di terze parti, per ora solo Spotify e GoPro, ma arriveranno altre compatibilità. Instagram, Spotify e GoPro nelle Storie Dalla tua canzone preferita su Spotify alle foto della GoPro, ora puoi condividerle direttamente su Storie di Instagram e ...

Snapchat ci riprova con gli Spectacles - gli occhiali che fanno foto e video : Snapchat ci riprova: gli Spectacles, gli occhiali da sole con cui registrare video e scattare foto da condividere sull’app di Evan Spiegel, tornano sul mercato con una nuova versione. Il primo modello, lanciato il 10 novembre 2016, era stato un flop: appena 220 mila esemplari venduti, scrive il Guardian. La mossa di Snapchat, scrive il quotidiano britannico, ha colto di sorpresa un po’ tutti perché “arriva in un momento ...

La «biondina» che adescava uomini in chat e poi li rapinava con i complici : adescava gli uomini su chat a luci rosse e fissava un appuntamento. Il cliente arrivava aspettandosi una serata trasgressiva, e invece finiva in trappola: invece della «biondina» trovava ad aspettarlo ...

Milano - studenti diffondono video in chat. Sospesi e “condannati” a lavori socialmente utili : Aveva mandato un video al fidanzatino dell’epoca. Poi dopo un intervento tra i genitori di lei e i genitori di lui quella storia di immagini di una ragazzina senza vestiti sembra chiusa lì senza altre conseguenze. A distanza di tempo però quel filmato è apparso in una chat di studenti di un liceo scientifico di Milano. La ragazzina, che all’epoca aveva 13 anni, è andata in crisi. Il preside dell’istituto ha convinto i genitori ...

Mettono in chat video con compagna minorenne nuda - liceali sospesi : I ragazzi sono stati sospesi per dieci giorni in cui svolgeranno lavori socialmente utili come ripulire cortili, aule e biblioteche. La vicenda anche al vaglio della Procura

Stuprano l'amica disabile e mettono il video in chat : condannato a 7 anni solo il capo-branco : Un ventenne è stato condannato a Milano a 7 anni di carcere dal gup Natalia Imarisio per aver stuprato in gruppo e in più occasioni un' amica con problemi psicologici e lievemente disabile . Per i ...

Milano - stuprano l'amica disabile e mettono il video in chat : condannato a 7 anni solo il capo-branco : Un ventenne è stato condannato a Milano a 7 anni di carcere dal gup Natalia Imarisio per aver stuprato in gruppo e in più occasioni un' amica con problemi psicologici e lievemente disabile . Per i ...

Milano - stuprano l'amica disabile e mettono il video in chat : condannato a 7 anni solo il capo-branco : Un ventenne è stato condannato a Milano a 7 anni di carcere dal gup Natalia Imarisio per aver stuprato in gruppo e in più occasioni un' amica con problemi psicologici e lievemente disabile . Per i ...

Violenza sessuale - con gli amici stuprò disabile poi diffuse i video in chat : condannato a 7 anni : Pena in abbreviato a Milano per un ventenne. Il pm dei minori chiude le indagini per sette complici

Instagram insegue Snapchat con i profili da scansionare : (Foto: Genady Okrain) Instagram ha confermato: è in fase di test una nuova funzione chiamata Nametag, che dovrebbe funzionare in modo simile agli Snapcode di Snapchat o ai Messenger Code. Si tratta di codici scansionabili dalla fotocamera dell’app – modalità Storie – e collegati all’account di una persona, per agevolare le operazioni di “follow”. Secondo quanto riportato da TechCrunch, agli utenti coinvolti nella ...