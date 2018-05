Kosovo | accordo Ipa pari a 74 | 45mln di euro

Kosovo-Serbia : necessità nuova fase dialogo e accordo sui comuni - temi al centro dell'incontro tra Mogherini - Vucic e Thaci : L'alto rappresentante per la politica estera Ue ha sottolineato il costante impegno di entrambi i presidenti per la normalizzazione delle relazioni tra il Kosovo e la Serbia e ha ricordato che i ...

Contrari all’accordo Kosovo-Montenegro - i parlamentari protestano lanciando fumogeni in Parlamento : Contrari all’accordo Kosovo-Montenegro, i parlamentari protestano lanciando fumogeni in Parlamento Durante la discussione per l’approvazione dell’accordo sui confini tra Kosovo e Montenegro,raggiunto nel 2015, i parlamentari kosovari dell’opposizione hanno a più riprese lanciato fumogeni in Aula in segno di protesta.Continua a leggere Durante la discussione per l’approvazione dell’accordo sui confini tra Kosovo e ...

