Karate | Europei 2018 | il calendario completo Programma | orari e tv

(Di lunedì 7 maggio 2018) Da giovedì 10 a domenica 13 maggio si svolgeranno a Novi Sad (Serbia) glidi. Si tratta di uno degli appuntamenti più importanti della stagione con oltre 500 atleti che si sfideranno per conquistare il titolo continentale. La location di questo evento sarà lo Sports and Business Centre Vojvodina di Novi Sad, impianto all’avanguardia che vedrà i portacolori di 52 nazioni competere in 16 differenti categorie. L’Italia lo scorso anno conquistò otto medaglie (tre ori, tre argenti e due bronzi), chiudendo al secondo posto nel medagliere complessivo, alle spalle della Turchia. Ci aspettiamo di vedere gli azzurri grandi protagonisti anche in questa edizione e l’obiettivo sarà quello di migliorarsi ulteriormente. Ildelle gare si svolgerà su quattro giornate. Glidi Novi Sad si apriranno giovedì 10 con le eliminatorie e i ripescaggi del kumite e kata ...