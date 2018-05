calcioweb.eu

: #Juventus, ecco la settima meraviglia: oggi è virtualmente scudetto - Gazzetta_it : #Juventus, ecco la settima meraviglia: oggi è virtualmente scudetto - AndPaoMo : RT @pasquino2000: Con lo scudetto virtualmente in tasca, ora la Juventus può preparasi con serenità alla finale di Champions League. - CalcioWeb : #Juventus virtualmente Campione d'Italia ma è una stagione comunque da dimenticare: adesso la rivoluzione totale, n… -

(Di lunedì 7 maggio 2018) Lahavinto lo scudetto, il successo in rimonta contro il Bologna ed il passo falso del Napoli contro il Torino hanno permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di allungare a sei punti in classifica il distacco, a due giornate dal termine e considerando anche la differenza reti a favore dellaè praticamente impossibile pensare ad una rimonta della squadra di Maurizio Sarri. Nonostante il settimo scudetto consecutivo conquistato ladel club bianconero può essere considerata deludente, in particolar modo pesa come un macigno l’eliminazione in Champions League contro il Real Madrid, i bianconeri nella gara di ritorno contro i Blancos hanno dimostrato di essere superiori rispetto alla squadra di Zidane, solo le incomprensibili mosse di Allegri all’andata e l’atteggiamento rinunciatario al ritorno sullo 0-3 non hanno permesso di ...