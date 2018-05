Juventus | Pjanic | ' Risultati splendidi | forse non gli si dà il giusto peso'

Juventus - contro il Bologna Allegri fa i conti con gli assenti : al posto di Pjanic c'è Bentancur : TORINO - Tre giornate alla fine prima di poter fare un bilancio della stagione. La Juventus si prepara ad affrontare la terzultima sfida di campionato con uno scudetto , e una Coppa Italia, da vincere.

Juventus news - formazione : Mandzukic e Pjanic assenti con il Bologna. Le alternative : Il croato non si allena con i compagni dopo l'operazione a cui si è sottoposto. Il bosniaco invece è squalificato: Allegri pensa così al 4-2-3-1 o ad uno fra Bentancur e Marchisio per sostituirlo ...

Juventus - Buffon lascia il calcio : l’annuncio arriva da… Pjanic [FOTO] : La Juventus ha conquistato tre punti preziosi nella gara di campionato contro l’Inter, non sono mancate le polemiche per le decisioni arbitrali. Nel frattempo ultime partite della carriera per il portiere Buffon, pronto l’addio al calcio. “Ciao Bosnia. È stato bello conoscerti e condividere tante emozioni! Sei stato una gran sorpresa”. Con queste parole Gigi Buffon, ha autografato la maglia regalata al compagno Miralem Pjanic. Parole ...

INTER-Juventus - MANCATA ESPULSIONE A PJANIC/ Orsato teme per l'incolumità dei suoi figli : Inter-Juve, MANCATA ESPULSIONE a PJANIC. A tre giorni dal big match del Meazza non si placano le polemiche per il secondo giallo non dato al centrocampista bosniaco, graziato da Orsato.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 17:12:00 GMT)

Inter-Juventus - ‘caso’ Pjanic : il retroscena shock sulla mancata espulsione : Inter-Juventus – Non si placano le polemiche dopo la gara di campionato tra Inter e Juventus, successo da parte della squadra di Massimiliano Allegri ma grazie ad errori clamorosi da parte dell’arbitro Orsato, l’espulsione di Vecino ed i mancati provvedimenti su Pjanic in particolar modo e nelle ultime ore è emerso un clamoroso retroscena che riguarda proprio la mancata espulsione del bosniaco. Secondo quanto riporta il ...

Inter-Juventus - lo juventino Tajani ammette : “Pjanic da cartellino rosso” : “E’ una storia che si sente da quando eravamo ragazzini, quando uno perde si lamenta. Gli errori arbitrali ci stanno, forse c’era il rosso a Pjanic ma il fallo su Mandzukic e’ stato talmente grave che il rosso diretto ci stava tutto”. Sono le parole del Presidente del Parlamento europeo e tifoso della Juventus Antonio Tajani, intervenuto a “La politica nel pallone” su Gr Parlamento, in riferimento alle ...

VIDEO/ Inter-Juventus - 2-3 - - Pjanic : 'Io espulso?'. Highlights e gol della partita - Serie A 35giornata - : VIDEO Inter Juventus , 2-3, : Highlights e gol della partita di Serie A che si è conclusa con la rocambolesca vittoria della squadra di Allegri.

Juventus - Pjanic : 'Delusione e rabbia dopo Napoli - ma siamo i più forti' : MILANO - ' È stata una partita incredibile, abbiamo gestito male il secondo tempo e non so perché. Ma in generale abbiamo fatto una grande prova di carattere. Questi sono 3 punti importantissimi per ...

Juventus - sarà rivoluzione Allegri - addio alla panchina Assalto a Pjanic. Sogno Martial : Scudetto o non scudetto la Juventus cambierà faccia nella prossima stagione. Un flop in campionato a vantaggio del Napoli potrebbe rendere ancor più nette le scelte della società bianconera. Il primo nome in bilico è quello di Massimiliano Allegri. Non da oggi. Già il tecnico livornese pareva a fine ciclo dopo la finale di Champions League persa a Cardiff lo scorso mese di giugno. Già era stato accostato ad almeno 2-3 top club internazionali: ...

LIVE Pagelle Juventus-Napoli - Serie A in DIRETTA 0-0 : Pjanic in debito con la buona sorte - Insigne il più ispirato : buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Juventus-Napoli. Scudetto in palio nella sfida più attesa del campionato. Le due squadre si affrontano all’Allianz Stadium nella madre di tutte le partite, lo scontro tra le due squadre migliori del campionato, che si contendono il titolo nel posticipo del 34° turno della Serie A. Il pareggio a sorpresa dei bianconeri a Crotone ha riaperto i giochi al vertice, consentendo al Napoli, ...

Juventus-Napoli : 0-0 La Diretta Palo di Pjanic su punizione : Va in scena nel posticipo domenicale delle ore 20.45, agli ordini dell'arbitro designato Gianluca Rocchi, la sfida scudetto tra la Juventus ed il Napoli. Se i bianconeri dovessero conquistare la...

Juventus - Pjanic torna titolare. Marchisio non convocato : VINOVO - La Juventus ha svolto nel pomeriggio l'allenamento di rifinitura in vista della gara interna di domani sera contro il Napoli ma, come confermato in conferenza stampa, il tecnico Massimiliano ...

Juventus - Mandzukic e Pjanic in ripresa : ottimismo per il Napoli : Ci siamo, la Juve si avvicina alla gara di campionato contro il Napoli. La vecchia signora, guidata dal toscano Massimiliano Allegri, ha l'opportunità di chiudere il discorso Scudetto già domenica prossima, nonostante l'indisponibilità certa di due pedine come Sturaro e De Sciglio. Centrocampista colto da una tendinite mentre Mattia, l'ex del Milan, ha riportato una lesione alla fascia plantare che gli costerà il match contro la squadra di ...

