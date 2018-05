Juventus | Cuadrado “Questo è lo scudetto più bello Infortunio? Ho avuto paura perché”

Juventus - Cuadrado : 'Campionato combattuto - vincere così è ancora più bello. Io terzino? Posso fare tutto' : Scudetto praticamente in tasca quindi per i bianconeri, ma nessuna voglia di abbassare la guardia: parola di Juan Cuadrado, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport: "Dobbiamo continuare a ...

Juventus - Cuadrado festeggia : "Lo Scudetto più bello - vincere così dà più gusto" : Ai microfoni di Premium Sport è intervenuto Juan Cuadrado , grande protagonista della stagione juventina: ' Scudetto a un passo? Siamo contenti, però dobbiamo ancora rimanere tranquilli perché ci ...

PAGELLE/ Inter-Juventus (2-3) : Higuain da 8 - Cuadrado c’è. Fantacalcio - i voti della partita (Serie A) : Fa tutto bene Luciano Spalletti durante Inter-Juventus, rovinando però quanto di buono fatto prima nel finale di gara. Il tecnico di Certaldo è infatti colpevole di aver effettuato dei cambi al termine del match che devastano completamente gli assetti della compagine nerazzurra, che perde quindi le geometrie e subisce le due reti che regalano i tre punti alla Vecchia Signora. Fuori Rafinha all’80esimo per Borja Valero e fuori Mauro Icardi ...

Inter-Juventus 2-3 - le pagelle Perisic tosto - Cuadrado totale La partita|Sfottò sugli spalti : Una vita in 10 contro 11 e a lungo non si vede, ma Spalletti condanna l'Inter togliendo Icardi. Allegri trova un biglietto per l’inferno andata/ritorno. La lotta scudetto continua

Cuadrado e Higuain ribaltano l'Inter : impresa scudetto. Vince la Juventus 3-2 - + 4 sul Napoli : TORINO - Al Meazza, il derby d'Italia va ai campioni: Vince 3-2 la Juventus al termine di un match fantasmagorico e ricco di colpi di scena. Tre punti pesantissimi che sanno tanto di scudetto, il ...

Inter-Juventus 2-3 - bianconeri all’inferno e ritorno : con Cuadrado e Higuain prova di forza in chiave scudetto : Prima avanti, poi sotto nonostante il vantaggio numerico contro un Inter tutto cuore, infine pareggio e sorpasso in 90 secondi. La Juve era a un passo dall’inferno, sconfitta a San Siro e con il Napoli pronto a prendersi il primo posto in classifica. E invece nel finale la piazza l’uno-due che cambia tutto e ha il sapore dello scudetto. Non tanto per il vantaggio sulla seconda, perché la squadra di Sarri può rimanere incollata a un ...

LIVE Pagelle Inter-Juventus in DIRETTA : 0-0 - Skriniar sicuro in chiusura - Cuadrado ammonito dopo 4’… : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Inter-Juventus Buona sera e bentrovati alle Pagelle LIVE di Inter-Juventus, anticipo serale della 35esima giornata del campionato di calcio di Serie A. La Scala del calcio sarà teatro della partita più di tradizione del “Pallone italico”: il “Derby d’Italia”, definito così da Gianni Brera nel 1967 all’indomani dello Scudetto perso dall’Inter di Helenio Herrera in favore ...

Inter-Juventus 0-0 La Diretta Per Spalletti e Allegri c'è solo la vittoria. Dybala in panchina - Cuadrado terzino : Inter e Juventus si affrontano a San Siro nella partita di cartello della 35esima giornata di Serie A: è un passaggio fondamentale per i bianconeri, che dopo la sconfitta casalinga di...

Inter-Juventus - formazioni e ultimissime : out Dybala - Cuadrado terzino : JUVENTUS-INTER, formazioni E ultimissime- Mancano ormai poche ore alla grande sfida di San Siro tra Inter e Juventus. Tante le novità tra le due formazioni. Spalletti si affiderà a Vecino, out Borja Valero. In attacco confermato Rafinha alla spalle di Icardi. Tante le novità per Allegri. Spazio al 4-3-3. Fuori Dybala, dentro Cuadrado nel ruolo […] L'articolo Inter-Juventus, formazioni e ultimissime: out Dybala, Cuadrado terzino proviene da ...

Juventus - la tentazione di Allegri : Cuadrado terzino d'attacco : TORINO - C'è aria di 'allegrata' a San Siro. La tentazione di Massimiliano Allegri è quella di schierare Juan Cuadrado terzino destro. E' molto più che un'idea. Salvo cambi di programma mattutini, ...

VIDEO / Juventus Napoli (0-1) : highlights e gol. Cuadrado d'orgoglio : siamo ancora davanti noi (Serie A) : VIDEO Juventus Napoli (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita valida nella 34^ giornata della Serie A. Le immagini salienti della sfida all'Allianz Stadium.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 11:58:00 GMT)

DIRETTA/ Juventus Napoli - risultato live 0-0 - info streaming video e tv : fuori Dybala - dentro Cuadrado : DIRETTA Juventus Napoli, info streaming video e tv: sono 4 i punti di vantaggio dei bianconeri sui partenopei, la sfida può valere lo scudetto.

Juventus Napoli 0-0 diretta : risultato LIVE. Out Dybala - c'è Cuadrado : Juventus-Napoli 0-0 LIVE TABELLINO: Juventus , 4-2-3-1, : Buffon; Hoewedes, Benatia, Chiellini , 11' Lichtsteiner, , Asamoah; Khedira, Pjanic; Douglas Costa, Dybala , 46' Cuadrado, , Matuidi; Higuain ...

DIRETTA/ Juventus Napoli (risultato live 0-0) info streaming video e tv : fuori Dybala - dentro Cuadrado : DIRETTA Juventus Napoli, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. La super sfida dell'Allianz Stadium vale lo scudetto: i bianconeri ci arrivano a +4(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 21:49:00 GMT)