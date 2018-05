Juve | settimo sigillo

Juventus a un passo dal settimo scudetto consecutivo : Solo la matematica e l'imponderabile impediscono di assegnare già da oggi lo scudetto alla Juve. A 180' dalla fine i bianconeri hanno 6 punti di vantaggio sul Napoli (che oggi ha pareggiato con il Torino 2 a 2) che in teoria può ancora raggiungerli in caso di due ko juventini e altrettanti successi azzurri. Ma a rendere praticamente fatto il 7/o scudetto Juve è la discriminate della differenza reti in caso di arrivo a pari ...

La Juve vince il settimo Scudetto consecutivo se… Le opzioni per essere Campioni d'Italia : Un testa a testa lungo 35 giornate che potrebbe terminare già questo weekend. Juventus e Napoli hanno lottato a lungo per la vittoria del campionato, per quello Scudetto che è stato l'obiettivo di una ...

Juventus - Higuain : 'Lotteremo fino alla morte per il settimo scudetto' : MILANO - ' Questo è il calcio. Nella partita precedente col Napoli abbiamo perso all'ultimo minuto, oggi l'abbiamo ribaltata. Questo è l'orgoglio, la fame e la sete di vittoria che appartengono a ...

Juventus - settimo scudetto vicino : un segreto chiamato Allegri : Allegri IL MAGO - Inutile girare intorno, criticare la qualità del gioco, aggrapparsi a scuse: Massimiliano Allegri è stato, e continua ad essere, uno dei migliori allenatori del mondo. L'ultimo ...