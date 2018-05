Juve-Milan | quinta finale di Coppa Italia | bianconeri avanti 3-1

Damato arbitra Juventus-Milan : Antonio Damato, della sezione di Barletta, è l'arbitro designato per dirigere Juventus-Milan, finale di Coppa Italia 2017-'18, in programma mercoledì 9 maggio allo stadio Olimpico di Roma , ore 21.00, ...

Coppa Italia : la finale Juve-Milan sarà arbitrata da Damato : Al Var c'è Irrati. I precedenti sono in parità

Juve per il poker - Milan per l'Europa : La Juve cannibale fagocita virtualmente il settimo scudetto di fila e vuole ritagliarsi un altro record, il poker consecutivo in Coppa Italia nella sfida di mercoledi' contro una rivale storica in ...

Cairo avvisa il Milan : «Belotti rimane». Poi la frecciata alla Juve : Intervento del presidente del Torino, Urbano Cairo, a Radio Anch'io Sport. Ecco le parole del numero uno granata tra presente e futuro

Milan - Kalinic per la Juve : Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport l'allenatore fino a ieri non aveva ancora deciso, e probabilmente lo farà domani in base agli ultimi due allenamenti, ma da quanto filtrava Kalinic parrebbe ...

Juventus-Milan - le probabili formazioni della Finale di Coppa Italia 2018 : rossoneri con pochi dubbi - Allegri deve decidere la difesa : Siamo giunti all’ultimo atto della Coppa Italia 2018 (edizione numero 71) con la grande sfida tra Juventus e Milan, le due squadre più titolate del calcio nostrano. Lo stadio Olimpico di Roma farà da scenario (mercoledì con fischio d’inizio fissato per le ore 21.00) alla partita che metterà di fronte i bianconeri di mister Massimiliano Allegri, alla quarta Finale consecutiva ai rossoneri di mister Gennaro Gattuso, per la riedizione ...

Juventus-Milan - Finale Coppa Italia 2018 : su che canale vederla in tv? Orario d’inizio e programma : La smania di riprendersi un trofeo che manca in bacheca da 15 anni contro la fame di vittorie di un gruppo che punta al poker di trionfi nell’ultimo quadriennio. Milan e Juventus si sfideranno mercoledì 9 maggio allo Stadio Olimpico di Roma nella Finale della Coppa Italia 2017-2018 in un match che assume una valenza notevole per entrambi i club. I bianconeri, ormai ad un passo dallo scudetto, non hanno alcuna intenzione di interrompere il ...

Milan - Suso lavora a parte in vista della Juve : Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano per Sky Sport , Suso ha sostenuto una seduta di allenamento a parte rispetto a quella di scarico che ha coinvolto il resto dei calciatori impegnati ieri nella sfida contro il Verona: lavoro di recupero post ...

Juve : Mandzukic recuperato per il Milan : ANSA, - TORINO, 6 MAG - La Juventus recupera Mandzukic per la finale di Coppa Italia, mercoledì contro il Milan. L'attaccante, infortunatosi una settimana fa contro l'Inter, ha svolto oggi l'intero ...

Milan - Gattuso : “pronti per la finale di Coppa Italia con la Juve” : “Mercoledì la Juventus sarà favorita, ma è pur sempre una finale e nelle finali non sempre le squadre più forti vincono. Noi siamo pronti, anche oggi ho visto una squadra con una mente più libera, che ha giocato fin dai primi minuti con grande brillantezza”. Nel dopo-partita di Milan-Verona, il tecnico dei rossoneri Rino Gattuso, intervistato da Premium Sport, parla già della finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo, contro la ...

Moviola : Juventus-Bologna e Milan-Verona. Giusta l'ammonizione a Rugani : Juventus-Bologna 3-1 - Arbitro: Irrati di Pistoia. Gara non semplice per Irrati: due le situazioni controverse. Nel primo tempo c'è il rigore per il Bologna: Buffon sbaglia il passaggio per Rugani, ...

