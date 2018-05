Juve | Cuadrado | ' Scudetto? Questo il più bello | perché'

Inter-Juve - la moviola della Gazzetta : “rosso a Vecino esagerato - con lo stesso metro andava espulso Barzagli. Pjanic graziato - ostruzioni di Cuadrado e Alex Sandro non fischiate” : Persino la Gazzetta dello Sport, da sempre un giornale vicino alla Juventus dalle cui pagine rosa rimbomba ancora l’eco stonato contro la sacrosanta decisione dell’arbitro Oliver di fischiare il netto rigore provocato da Benatia su Lucas Vázquez al Bernabeu nel ritorno del Quarto di Finale della Champions League, inchioda Daniele Orsato agli errori shock commessi ieri sera a San Siro nel big match tra Inter e Juventus. Secondo la ...

PAGELLE/ Inter-Juventus (2-3) : Higuain da 8 - Cuadrado c’è. Fantacalcio - i voti della partita (Serie A) : Fa tutto bene Luciano Spalletti durante Inter-Juventus, rovinando però quanto di buono fatto prima nel finale di gara. Il tecnico di Certaldo è infatti colpevole di aver effettuato dei cambi al termine del match che devastano completamente gli assetti della compagine nerazzurra, che perde quindi le geometrie e subisce le due reti che regalano i tre punti alla Vecchia Signora. Fuori Rafinha all’80esimo per Borja Valero e fuori Mauro Icardi ...

Inter-Juventus 2-3 - le pagelle Perisic tosto - Cuadrado totale La partita|Sfottò sugli spalti : Una vita in 10 contro 11 e a lungo non si vede, ma Spalletti condanna l'Inter togliendo Icardi. Allegri trova un biglietto per l’inferno andata/ritorno. La lotta scudetto continua

Juve - Cuadrado : 'Contento della mia partita - non ho mai pensato di perdere' : Dopo la vittoria della Juventus sull'Inter, Juan Cuadrado ha parlato a Sky Sport : 'La verità è che dopo tanto tempo in fase offensiva, fare la fase difensiva è strano , ma ho lavorato molto su questo ruolo e anche se era difficile contro Perisic sono contento per come è ...

Inter-Juve - la moviola – Vecino era solo giallo - Orsato grazia Pjanic - Cuadrado e Alex Sandro : la Juve doveva chiudere in 8 : L’Inter ha un espulso di troppo, la Juve ne ha tre in meno: le clamorose scelte di Orsato hanno condizionato il Derby d’Italia segnando un intero campionato. Al 15° minuto viene espulso Vecino: una scelta esagerata. Il centrocampista dell’Inter commette fallo in ritardo su Mandzukic ma senza la violenza o l’intenzionalità tali da giustificare l’espulsione. Era solo giallo. Orsato inizialmente vede bene ed estrae il ...

Cuadrado e Higuain ribaltano l'Inter : impresa scudetto. Vince la Juventus 3-2 - + 4 sul Napoli : TORINO - Al Meazza, il derby d'Italia va ai campioni: Vince 3-2 la Juventus al termine di un match fantasmagorico e ricco di colpi di scena. Tre punti pesantissimi che sanno tanto di scudetto, il ...

Inter-Juventus 2-3 - bianconeri all’inferno e ritorno : con Cuadrado e Higuain prova di forza in chiave scudetto : Prima avanti, poi sotto nonostante il vantaggio numerico contro un Inter tutto cuore, infine pareggio e sorpasso in 90 secondi. La Juve era a un passo dall’inferno, sconfitta a San Siro e con il Napoli pronto a prendersi il primo posto in classifica. E invece nel finale la piazza l’uno-due che cambia tutto e ha il sapore dello scudetto. Non tanto per il vantaggio sulla seconda, perché la squadra di Sarri può rimanere incollata a un ...

LIVE Pagelle Inter-Juventus in DIRETTA : 0-0 - Skriniar sicuro in chiusura - Cuadrado ammonito dopo 4’… : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Inter-Juventus Buona sera e bentrovati alle Pagelle LIVE di Inter-Juventus, anticipo serale della 35esima giornata del campionato di calcio di Serie A. La Scala del calcio sarà teatro della partita più di tradizione del “Pallone italico”: il “Derby d’Italia”, definito così da Gianni Brera nel 1967 all’indomani dello Scudetto perso dall’Inter di Helenio Herrera in favore ...

Inter-Juventus 0-0 La Diretta Per Spalletti e Allegri c'è solo la vittoria. Dybala in panchina - Cuadrado terzino : Inter e Juventus si affrontano a San Siro nella partita di cartello della 35esima giornata di Serie A: è un passaggio fondamentale per i bianconeri, che dopo la sconfitta casalinga di...

Inter-Juve - formazioni e diretta. Cuadrado terzino. Serie A - risultati e classifica : L'anticipo serale di giornata vede i nerazzurri ospitare i bianconeri al Meazza per il Derby d'Italia numero 233 della storia. Spalletti si affida a Icardi, 'bestia nera' della Juventus. Allegri: "Non ...

Inter-Juve : probabili formazioni. Spalletti rilancia Vecino e Candreva. Allegri - suggestione Cuadrado terzino : Una rivalità storica, una partita, quella della 35giornata di Serie A, che avrà mille significati e si candida a essere decisiva in questo finale di campionato. I motivi sono tanti: si parte da quello ...

Inter-Juventus - formazioni e ultimissime : out Dybala - Cuadrado terzino : JUVENTUS-INTER, formazioni E ultimissime- Mancano ormai poche ore alla grande sfida di San Siro tra Inter e Juventus. Tante le novità tra le due formazioni. Spalletti si affiderà a Vecino, out Borja Valero. In attacco confermato Rafinha alla spalle di Icardi. Tante le novità per Allegri. Spazio al 4-3-3. Fuori Dybala, dentro Cuadrado nel ruolo […] L'articolo Inter-Juventus, formazioni e ultimissime: out Dybala, Cuadrado terzino proviene da ...

Juventus - la tentazione di Allegri : Cuadrado terzino d'attacco : TORINO - C'è aria di 'allegrata' a San Siro. La tentazione di Massimiliano Allegri è quella di schierare Juan Cuadrado terzino destro. E' molto più che un'idea. Salvo cambi di programma mattutini, ...

