Juve | c' è un problema per il ritorno di Morata

Infortunio Chiellini/ Juventus - problema muscolare contro il Napoli : ansia per la finale di Coppa Italia : Infortunio Chiellini, problema muscolare in Juventus - Napoli: ansia per la finale di Coppa Italia contro il Milan. Le ultime notizie sulle condizioni del difensore bianconero(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 21:24:00 GMT)

Infortunio Pjanic/ Ancora dubbi sul problema muscolare del centrocampista bosniaco della Juventus : Infortunio Pjanic, la condizione del centrocampista bosniaco lascia Ancora dubbi: problemi muscolari o semplice affaticamento. Da vedere se recupererà per la gara contro il Napoli.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 13:25:00 GMT)

INFORTUNIO DE SCIGLIO/ Problema la tallone - al 17' entra Lichtsteiner (Real Madrid Juventus - Champions League) : Real Madrid Juventus, INFORTUNIO De SCIGLIO: Champions League, il terzino bianconero sostituito dopo 17' dal Lichtsteiner a causa di un colpo subito al tallone(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 21:42:00 GMT)

Infortunio Barzagli/ Juventus - difensore ko dopo il Real Madrid : problema muscolare all'addome : Infortunio Barzagli: il difensore della Juventus ko dopo la partita con il Real Madrid. problema muscolare all'addome per il centrale. Le ultime notizie sulle sue condizioni fisiche(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 18:36:00 GMT)

Milan - il ringhio di Gattuso : 'Nel derby come contro la Juventus. Il mio contratto non è un problema' : 'Dopo tanti anni nel derby ci si gioca qualcosa di importante. Sarà una grande partita, c'è grande rispetto da parte nostra, spero di ripetere la stessa partita fatta contro la Juventus'. Così Rino ...

Milan - Gattuso/ Il problema rimane la prima punta : perché André Silva e non Patrick Cutrone con la Juventus? : Milan, Gattuso: Tony Damascelli lo elegge a commissario tecnico della Nazionale. Il rossonero esce a testa altissima dalla sfida persa per 3-1 all'Allianz Stadium contro la Juventus. (Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 23:43:00 GMT)

Juve - altro guaio per Allegri : problema al ginocchio per Khedira : Juve, altro guaio per Allegri: problema al ginocchio per Khedira Il pensiero di Max Allegri (e di tutti i tifosi della Juve) è corso subito lì, alla sfida di Champions contro il Real: quando al 55′ di Germania-Spagna Sami Khedira è stato costretto a lasciare il campo per un problema al ginocchio, un brivido ha […]

Cabrini : 'Italia - il problema non è il ct'. Poi rimpiange il blocco Juventino : TORINO - ' In questo momento ci poteva star tutto, non è facile superare il momento delicato del calcio italiano. Nessuno ha la bacchetta magica. Mi scappa da ridere quando sento che la prestazione ...

Juventus news - ora gli infortuni sono un problema : Dopo Chiellini, le cui condizioni non sono tuttavia gravi, si ferma Alex Sandro per un guaio muscolare: il brasiliano a rischio per Milan e Real

Infortunio Chiellini/ Juventus - problema muscolare per il difensore : accertamenti nelle prossime ore : Infortunio Chiellini, Juventus: problema muscolare per il difensore. accertamenti nelle prossime ore: le ultime notizie sulle condizioni del centrale, si attendono gli esami(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 22:40:00 GMT)

Juve - ecco il problema per Emre Can : Secondo quanto riportato da Rai Sport il problema che sta bloccando l'affare Emre Can è legato alle commissioni altissime da dare all'agente.

Juventus - Allegri e le sue folli convinzioni : il tecnico si è creato (da solo) un bel problema : Massimiliano Allegri si appresta a preparare la gara di mercoledì contro il Tottenham, valida per l’approdo ai quarti di finale di Champions League. Si fa un gran parlare nelle ultime ore delle condizioni di Higuain, il quale sembra essere in netta ripresa in vista della gara che potrebbe valere una stagione. Ebbene, i caso di rientro del Pipita, Allegri si troverebbe a dover affrontare un bel problema di formazione. Il suo 4-3-3 sembra ...

INFORTUNIO MANDZUKIC / L'attaccante dà forfait : salta Lazio-Juventus per un problema muscolare : Nuovo INFORTUNIO per Mario MANDZUKIC: un problema muscolare costringe L'attaccante della Juventus a dare forfait e a saltare la sfida in programma all'Olimpico di Roma contro la Lazio.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 11:18:00 GMT)