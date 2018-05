ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Jack Ma, il proprietario di Alibaba ha studiato Olivetti per diventare milionario - annietayler3 : RT @fattoquotidiano: Jack Ma, il proprietario di Alibaba ha studiato Olivetti per diventare milionario - Cascavel47 : Jack Ma, il proprietario di Alibaba ha studiato Olivetti per diventare milionario - libellula58 : RT @fattoquotidiano: Jack Ma, il proprietario di Alibaba ha studiato Olivetti per diventare milionario -

(Di lunedì 7 maggio 2018) 54 anni e non li dimostra. Magro. Ha una faccia unica, indimenticabile. Senza età. Bocciato quattro volte all’esame di ammissione all’università. Studi umanistici e laurea in lingua inglese che aveva imparato da solo per nove anni, sin da ragazzo, ascoltando la radio, andando a parlare con i turisti ospiti dell’albergo internazionale della sua città, facendo la guida turistica perché la sua famiglia era semplicemente povera. Una delle turiste gli diede il nome inglese: quello suo cinese era troppo difficile da pronunciare. Una volta ottenuto l’agognato diploma – lui solo dei 500 laureati del suo corso – viene selezionato per insegnare all’università. Per sei anni è professore associato all’Università Hangzhou Dianzi e per sei volte viene nominato dagli studenti insegnante dell’anno. Rifiutato 10 volte da Harvard si diploma alla Cheung Kong graduate school of business. ...