Italia | governo neutrale | senza intesa voto luglio-ottobre

Claudio Baglioni a Sanremo 2019. Sul web l'ironia : "L'Italia senza un governo - ma con la certezza del Festival" : Squadra che vince non si cambia e per Sanremo 2019 si va verso un "Baglioni bis". Ad annunciarlo, domenica 6 maggio, è il il direttore generale della Rai, Mario Orfeo. Per la squadra bisognerà aspettare: "Deciderà lui in quanto direttore artistico. Una cosa alla volta", chiosa il direttore generale. Dunque, decisivo il grande successo incassato dal Festival della musica italiana del 2018, il cantante romano si riprende ...

Governo balneare e poi al votoSalvini non molla Forza Italia : Si profila un difficile compromesso nel Centrodestra. La Lega non lascerà Forza Italia per dar vita ad un esecutivo con il Movimento 5 Stelle, visto il no categorico di Silvio Berlusconi al passo indietro con l'appoggio esterno, ma Matteo Salvini non sosterrà alcun Governo tecnico o del Presidente Segui su affarItaliani.it

Governo balneare e poi al votoSalvini non molla Forza Italia Ma niente esecutivo del presidente : Si profila un difficile compromesso nel Centrodestra. La Lega non lascerà Forza Italia per dar vita ad un esecutivo con il Movimento 5 Stelle, visto il no categorico di Silvio Berlusconi al passo indietro con l'appoggio esterno, ma Matteo Salvini non sosterrà alcun Governo tecnico o del presidente Segui su affarItaliani.it

Da Ilva ad AlItalia - i dossier economici che incombono sul prossimo governo : Dalla spada di Damocle dell'aumento dell'Iva alla possibile manovra bis , dalla vendita di Alitalia Alcoa Ilva Embraco nuovo governo , si allunga di giorno in giorno l'elenco dei dossier economici ...

Governo lontano - alta tensione Lega - Forza Italia sulle condizioni del M5S : Dopo il vertice a palazzo Grazioli i leader del centrodestra si vedranno di nuovo alle 9 prima di salire al Colle. A Mattarella ripeteranno che l'incarico di formare il Governo spetta al centrodestra. Il passo di lato chiesto dal M5S per un Governo con la Lega è ancora inaccettabile per Silvio Berlusconi...

Governo - Gentiloni : "Dire 'no' a Mattarella significa dire 'no' all'Italia" : Restare a Palazzo Chigi fino alle urne? "Preferirei di no, ma il presidente della Repubblica mi troverà sempre pronto a rispondere". Un Governo Lega-M5S? "Legittimo, ma sarebbe incognita a livello europeo"

Mattarella parlerà agli Italiani : governo di tregua in salita : Non sono ore facili. Sergio Mattarella, sconcertato da uno stallo che appare granitico, tra domani sera e martedì tirerà le somme. Ed è pronto a giocarsi l'ultima carta che...

Mattarella parlerà agli Italiani : governo di tregua in salita : Non sono ore facili. Sergio Mattarella, sconcertato da uno stallo che appare granitico, tra domani sera e martedì tirerà le somme. Ed è pronto a giocarsi l'ultima carta che...

'Serve governo autorevole per rilanciare il Sud Italia' : Serve, da subito, al nostro Paese " ha concluso Siclari un governo che dia soluzioni alle emergenze dal rilancio dell'economia riducendo le tasse, alla sicurezza dei cittadini bloccando l'...

Bruno Vespa - perché senza un governo del presidente l'Italia è condannata al disastro economico : Ai leader dei partiti resta un weekend per schiarirsi le idee, prima di salire ancora una volta al Quirinale per l'ultimo - si spera - giro di consultazioni. Dopo lunedì, tempo per scoprire se esiste ...

Governo di tregua e fine delle promesse impossibili : cosa serve all'Italia : ...Ed è in fondo un bene che si sia arrivati a chiarire questo punto senza aver dovuto verificare sulla pelle degli italiani quanto sballate siano le loro proposte sia in politica estera che in economia.

Beppe Grillo “referendum sull’Euro - Italia si esprima”/ Renzi “M5s non ha numeri per Governo e quindi sbrocca” : Beppe Grillo, "referendum sull'Euro, l'Italia si esprima": replica di Renzi su Facebook, "M5s non ha numeri per il Governo e sbroccano. Orgoglioso di aver fermato accordo pericoloso"(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 13:10:00 GMT)

Sondaggio Youtrend : gli Italiani vogliono un governo M5s-Lega o il voto subito. Il messaggio a Sergio Mattarella : Cresce in modo esponenziale la Lega , resta pressoché stabile il M5s, mentre calano Forza Italia, Pd e Leu . Ad un mese dalle elezioni politiche torna la supermedia dei sondaggi elettorali presentata ...

Ecco i problemi economici Italiani che il nuovo Governo dovrà gestire : Sulla scrivania un conto già salato: aumento dell'Iva da evitare, tasse, lavoro, pensioni. E i conti pubblici non migliorano. Per non parlare della congiuntura in frenata, dell'incertezza ...